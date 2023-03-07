Развод с Богомоловым и новый роман: Личная жизнь Собчак с растущим животиком ошарашила народ

В последнее время вокруг личной жизни скандально известной журналистки ходят тревожные слухи. На фоне всех проблем, в которые влипала блондинка, злые языки стали поговаривать, что в ее отношениях со вторым мужем пошла трещина. Неудивительно, что, полистав соцсети Ксении Собчак, можно увидеть комментарии, в которых ей предвещают развод с Константином Богомоловым и новый роман.
А дела амурные у звезды в случае расставания с режиссером точно могут быть, учитывая количество ее поклонников. Накануне журналистка опубликовала в своем микроблоге полученное в ночи от незнакомца голосовое сообщение, представив на всеобщее обозрение детали своей личной жизни. И они, к слову, многих подписчиков ошарашили.
Поклонник принялся признаваться замужней Ксении Собчак в любви, сопровождая свои откровения очень забавными метафорами – они-то и шокировали в хорошем смысле народ, который стал цитировать их смеяться в комментариях.
"Анатольевна! За тебя хоть русалку на шпагат и звездочку с неба, моя дорогая! Улыбнись", – сказал мужчина.
Незнакомец отметил, что чувства к блондинке питает со времен "Дома-2". Вот таким преданным поклонником он оказался, ведь со съемок телестройки ведущая успела постареть и обзавестись растущим животик на фоне возрастных изменений в фигуре. Но даже это не мешает Ксении Собчак покорять сердца мужчин.