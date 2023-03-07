Лапал девицу: Молодого мужа Надежды Бабкиной нашли в притоне

Официально знаменитая певица состояла в браке всего один раз, а последующий союз с Евгением Гором, который младше ее на 30 лет, решила не обременять штампом в паспорте. Впрочем, это не помешало звездной паре построить счастливую семью. Надежда Бабкина даже называет своего избранника мужем.
Время от времени в прессе все же появляются слухи о неурядицах. Например, пару месяцев назад распространилась информация о том, что в жизни народной артистки произошли резкие перемены, и она якобы решила уйти от своего молодого гражданского мужа. Официального подтверждения этим данным нет, при этом пара редко появляется на публике вместе.
Недавно Евгений Гор вышел в свет без Надежды Бабкиной. Певец выступил в шоу "Три аккорда", а благодаря театрализованной постановке номера "Самогончик" зрители нашли его в притоне – именно о нем пел на сцене супруг звезды. Артист пел, харизматично двигался и буквально поразил членов жюри, которые, смотря выступление, улыбались и смеялись. В финале он, не стесняясь, облапал девицу – партнершу по сцене, которая изображала его возлюбленную. Но все это, конечно, ради зрелища.
Наверняка, многие зрители ждали, что в программе появится его знаменитая гражданская супруга, для которой хождение по проектам – за милую душу. Однако восхищались и рукоплескали певцу только члены жюри. Надежда Бабкина же живьем глазеть на выступление возлюбленного не стала.