"Момент рождения": выкатившую живот Бузову окружила толпа докторов

Показавшей прелести Ольге Бузовой вынесли суровый приговор.

Блогерша и экс-звезда "Дома-2" Ольга Бузова проводит каникулы в родном Санкт-Петербурге. В роскоши отдыха можно не сомневаться — телеведущая поделилась кадрами с шикарного балкона отеля, выходящего прямо на Исаакиевский собор. И пусть площадку замело снегом, ради красивых кадров можно пойти на многое.

Поклонники, как, впрочем, и всегда, пустились обсуждать внешность Ольги Бузовой. Представ перед зрителем без макияжа, блогерша спровоцировала диванных экспертов и докторов изучать черты своего лица и природные данные. Одним не понравился лоб звезды, другим — нос. Но нашлись и те, кто вызвался защитить любимицу.

"Ей что теперь, переродиться? Вернуться в момент рождения, выбрать другую внешность? А может других родителей?" — задает вопрос хейтеру другой подписчик Бузовой.

Толпа "интернет-докторов" также обеспокоились здоровьем Ольги. Все-таки выходить в минусовую температуру на улицу — занятие небезопасное.

"Потом опять с соплями будет капельницы ставить", "Молочница приходит на помощь", "Опять хрипеть будешь", — беспокоятся зрители.

Ранее Ольге Бузовой досталось за фотографии из Сочи. Прямо на склоне она сняла свой костюм и позировала в одном нижнем белье. Выкатившую живот 37-летнюю звезду тут же попросили прикрыться и не устраивать из спорта разврат.