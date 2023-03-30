Орет в микрофон как блаженная: безголосая жена Тарасова запела вслед за Бузовой

Недавно футболист Дмитрий Тарасов с семьей вернулись с Мальдив, где супруги с детьми и своими родителями. Костенко с мужем снимали отдельную виллу на воде, где могли в любое время уединиться. Поклонники сразу сделали вывод, что скоро семейство может ждать очередное пополнение.
Впрочем, пока Анастасия Костенко ведет привычный образ жизни и встречается с друзьями. Недавно в Сети появилось видео с частной вечеринки жены Тарасова. На кадрах многодетная мать Анастасия Костенко танцует и поет в микрофон песню Бориса Моисеева "Голубая луна" в окружении подруг. Одна из них снимает девушку на видео. Праздник был посвящен 29-летию Анастасии Костенко.
Подписчики высмеяли голос Анастасии Костенко, которая не раз хвасталась тем, что у нее хорошие вокальные данные. Некоторые отметили, что безголосая Костенко совершенно не попадает в ноты и орет в микрофон, как блаженная.
Вечеринка в московском караоке-баре была подарком от мужа Анастасии Костенко. Дмитрий Тарасов подарил любимой букет роз, а затем созвал всех ее подруг на праздник. Костенко осталась в восторге от приятного сюрприза.
"Девичник, организованный мужем. Мечта", – рассказывала Костенко.