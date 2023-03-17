"Будет четвертый": Костенко раскрыла цель поездки на Мальдивы

Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко отдыхают на Мальдивах. На райские острова влюбленные отправились вместе с тремя своими детьми. Модель активно делится с поклонниками яркими кадрами с отдыха.
На днях Анастасия Костенко опубликовала непринужденное видео, на котором она и ее муж Дмитрий Тарасов прогуливаются по береговой линии, целуется и обнимаются. На модели надет яркий соблазнительный купальник, который подчеркивает все изгибы ее тела и открывает для взора интимные места. Фанаты звездной пары рассыпались в комментариях подтянутой фигуры Анастасии Костенко. Многие были шокированы тем, как роскошно выглядит девушка после трех родов.
Ненавистники выискивали малейшие изъяны у Костенко и признаки того, что ее фотографии отретушированы в фоторедакторе. На этот раз люди разглядели, что на одном снимке грудь Анастасии выглядит слишком пышно, а на другой груди почти совсем нет. Такой факт высмеяли в комментариях.
"Сиси Костенко — странный предмет. Без фотошопа их будто и нет", – написали ненавистники.
Стоит отметить, что после третьих родов Костенко действительно сильно похудела. Тем не менее, она выглядит привлекательно и сексуально. Костенко призналась, что они с Тарасовым арендовали отдельный домик на воде, где бывают только вдвоем. А детей и бабушек поселили на просторной вилле.
"Множим любовь как можем", – написала Костенко.
Поклонники решили, что Костенко и Тарасов готовятся стать родителям еще раз. "Ну что? По традиции ждем четвертую беременность"; "Домножитесь, после отпуска будет четвертый", – написали фанаты.