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Посетившую процедуры Кабаеву с животиком настигло горе: Перекос и нарушение развития

Посетившую процедуры Кабаеву с животиком настигло горе: Перекос и нарушение развития
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Алине Кабаевой придется пройти множество испытаний.

В конце прошлого года Олимпийская чемпионка и победительница множества соревнований по художественной гимнастике Алина Кабаева открыла Академию гимнастике в городе Сочи. Тогда эксперты отметили, что женщина похудела и сильно изменилась во внешности.

На днях 39-летняя Алина Кабаева вновь оказалась под пристальным вниманием узких специалистов. Все дело в видеоролике, который был снят больше 10 лет назад. В нем бывшая гимнастка рассказывает о своем горе. Оказывается, что после завершения спортивной карьеры и утраты былой атлетической формы, ей приходилось посещать процедуры по улучшению качества речи.

Для звезды такой величины нстоящее горе не соответствовать высоким ожиданиям общественности. Кабаевой буквально приходилось ходить на занятия по риторике, чтобы исправить все возможные дефекты.

Посетившую процедуры Алину Кабаеву с появившимся на месте пресса небольшим животиком внимательно рассмотрела и логопед Татьяна Николаева. Специалист считает, что у бывшей спортсменки есть перекос на лице. Возможно, в детстве у нее были нарушения развития различных звуков. Самый популярный звук, вызывающий трудности у детей, это звук "р".

"Есть асимметрия улыбки и немного смазанная речь. Есть вероятность, что в детстве было нарушение звукопроизношения шипящих", — комментирует логопед речь Алины Кабаевой.

28 марта 2023, 16:00
Алина Кабаева. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
BLITZ+✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

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