"Это взаимно": SHAMAN ответил признавшейся ему в любви Собчак

Ксения Собчак постоянно пишет о певце.

Популярный российский исполнитель и автор песен Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в минувшем году стал настоящим открытие для отечественной эстрады. Талантливого певца с патриотическими взглядами сразу же заприметили более опытные коллеги по цеху.

Олег Газманов, Григорий Лепс, Лариса Долина, Александр Маршал, Надежда Бабкина, Николай Басков и другие звезды поддержали молодого артиста, приняв участие в клипе на песню "Встанем". Хит, покоривший вершины музыкальных хит-парадов, сочинил сам SHAMAN.

Неровно дышать к 31-летнему певцу начала и журналистка Ксения Собчак. Телеведущая посвятила Ярославу Дронову несколько постов в социальных сетях. Артист в интервью с нескрываемой иронией замечал, что блогерша просто влюблена в него.

Бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" тоже оказалась не промах и решила подыграть исполнителю. Она в шутку призналась, что, действительно, влюблена в молодое дарование. Ксения Собчак отметила, что хотела бы стать рубашкой на теле звезды.

Разумеется, SHAMAN и здесь нашел что ответить. "Я никому не запрещаю любить меня", – подчеркнул он. Кстати, до этого певец отмечал, что ему нравится получать любовь со стороны поклонников. "И это взаимно. Я тоже дарю людям свою любовь", – признался автор хита "Я русский".