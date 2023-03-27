"Хотим детей": раскрылась правда об отношениях несовершеннолетней дочери Волочковой со взрослым мужиком

17-летняя Ариадна появилась на свет в браке балерины и экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой и композитора Игоря Вдовина. Девушка живет вместе с отцом и его новой семьей. Мужчина женился на телеведущей Елене Николаевой и совсем недавно у них родился сын Александр.
Дочь Анастасии Волочковой не скрывает подробностей личной жизни. Так журналистам раскрылась правда об отношениях несовершеннолетней девушки со взрослым мужиком. Избраннику Ариши Евгению уже исполнилось 23 года и кажется, что пара готова к серьезным отношениям. По слухам, Волочкова даже разрешила дочери ночевать с любимым вместе.
Отпускать дочь в свободное плавание Игорь Вдовин не готов. По мнению мужчины, пока дочери нет исполнилось 18 лет, она не будет жить отдельно. Ну а если после дня рождения она решит жить самостоятельно, то родителям придется принять ее выбор.
К тому же бывший муж Анастасии Волочковой и его новая возлюбленная мечтают о большой семье. По словам Елены, они планируют родить еще минимум двоих наследников. Для 36-летней телеведущей "Утра России" это первые серьезные отношения, в которых появились дети.
"Мы еще хотим детей", — говорит мачеха Ариадны.