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27 марта
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Шоу-бизнес
"Хотим детей": раскрылась правда об отношениях несовершеннолетней дочери Волочковой со взрослым мужиком

"Хотим детей": раскрылась правда об отношениях несовершеннолетней дочери Волочковой со взрослым мужиком

Дочь Анастасии Волочковой оказалась замешана в серьезной драме.
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17-летняя Ариадна появилась на свет в браке балерины и экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой и композитора Игоря Вдовина. Девушка живет вместе с отцом и его новой семьей. Мужчина женился на телеведущей Елене Николаевой и совсем недавно у них родился сын Александр.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Дочь Анастасии Волочковой не скрывает подробностей личной жизни. Так журналистам раскрылась правда об отношениях несовершеннолетней девушки со взрослым мужиком. Избраннику Ариши Евгению уже исполнилось 23 года и кажется, что пара готова к серьезным отношениям. По слухам, Волочкова даже разрешила дочери ночевать с любимым вместе.

Отпускать дочь в свободное плавание Игорь Вдовин не готов. По мнению мужчины, пока дочери нет исполнилось 18 лет, она не будет жить отдельно. Ну а если после дня рождения она решит жить самостоятельно, то родителям придется принять ее выбор.

К тому же бывший муж Анастасии Волочковой и его новая возлюбленная мечтают о большой семье. По словам Елены, они планируют родить еще минимум двоих наследников. Для 36-летней телеведущей "Утра России" это первые серьезные отношения, в которых появились дети.

"Мы еще хотим детей", — говорит мачеха Ариадны.

Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 27 марта 2023, 18:20 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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