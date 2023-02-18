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"Самое дно": жизнь повредившей важный орган Волочковой подошла к концу

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Анастасии Волочковой срочно нужны отношения.

Чуть меньше месяца назад звездной балерине Анастасии Волочковой исполнилось 47 лет. Нумеролог и астротиполог Дмитрий Шимко изучил дату рождения блондинки и сделал несколько выводов.

"Эпизод от 41 года до 48 лет — это семилетка "обнуления". В этот период произойдет разрушение каких-либо отношений, начатых в прошлом, будь то личная сфера или деловая. В этот эпизод любые начинания выглядят не очень перспективными и это отражается на всем качестве жизни. Часто люди падают на самое дно", — рассказывает блогер.

По мнению Дмитрия, раскрыть свои таланты Анастасия Волочкова может только находясь в качественных отношениях. В ее случае это своевременность, и, в последствие, совместимость. Ближайшая точка знакомства случится в возрасте 47,5-48 лет, то есть где-то с середины 2023 года и весь 2024.

Эти отношения для Анастасии Волочковой будут кармические, то есть по сердцу. Следующая точка — уже после 51 года, только через пять лет. Также в этот момент Волочка заходит в новый путь предназначения, т. н. третий путь. Старая жизнь Волочковой подошла к концу, впереди новая, со сроком реализации целых 12 лет. Это, в первую очередь, должно отразиться на ее статусе. Обычно человек меняет свою профессиональную нишу и уходит во что-то другое. Есть два условия: чтобы зайти в новую сферу, ей нужен союз. Ниточка тянется от отношений к самореализации.

"Если зайти в отношения не получится, то Анастасия будет прозябать. Вернуться в прошлую профессиональную нишу балерины уже не получится", — поясняет Шимко.

Напомним, что ранее Волочкова повредила сустав. Растянувшая важный орган звезда должна ограничить нагрузки. Невозможность себя раскрыть будет ее добивать. Мужчины у нее идут помоложе, но соответствующие по ментальному уровню. Шансы есть, уверяет астролог.

18 февраля 2023, 10:11
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/ globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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