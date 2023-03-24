"Запихнуть?": Уединившийся с Волочковой женатый Джигурда вставил палец в дырочку под камерами

Джигурду и Волочкову поймали за поцелуями.

Поклонники балерины всея Руси подозревают, что со скандально известным музыкантом ее связывает нечто большее чем дружба. Несмотря на то, что Никита Джигурда женат, с блондинкой он проводит очень много времени. К тому же, с ней он трепетен и нежен. И хотя сама Анастасия Волочкова время от времени развеивает слухи о тайном романе со своим приятелем, фанаты продолжают писать ей о том, как она хорошо смотрится с мужем Марины Анисиной.

Звездных друзей вчера в очередной раз сняли в довольно пикантный момент. У балерины прошел концерт, в котором принял участие Никита Джигурда. Перед началом выступления они уединились в гримерке и стали помогать друг другу с костюмами прямо под камерами телефонов. Музыкант, к примеру, взялся за довольно сложное дело – завязывал артистке корсет. Когда он дошел до конца, то оказался немного озадачен тем, что делать со шнурками дальше.

"А здесь завязать нужно? А, запихнуть? А я думал бантик тебе завязать", – обратился к Анастасии Волочковой певец.

Получив от балерины инструкцию, Никита Джигурда вставил палец в дырочку, образовавшуюся между корсетом и спиной, чтобы спрятать концы шнурков. В общем, со своей задачей он справился! А потом в кадр попал еще один пикантный момент. Музыкант показал публике спину блондинки, которая обклеена тейпами, дав понять, что у нее травма. Ну, и чтобы утешить и предать Анастасии Волочковой уверенности, он принялся целовать ее.