Прячущую округлившийся животик Бузову сдали с потрохами: Ребенок на подходе

Ольга Бузова давно хотела родить.

Поющая телеведущая после громкого развода с Дмитрием Тарасовым так и не вышла замуж во второй раз. В 2019 году звезда обмолвилась о том, что хочет родить до 35 лет, а если не получится, до готова взять ребенка из детского дома. Сейчас Ольге Бузовой уже 37 лет, и накануне ее заметили с ребенком.

Экс-участнице "Дома-2" постоянно приписывают беременность из-за внезапных изменений фигуре. Так, недавно поклонники заметили, что артистка располнела: помимо сочных бедер у нее появился слегка округлившийся животик. Впрочем, позже стало ясно, что это лишние килограммы, от которых она избавилась и тем самым спрятала свое пузико, которое не давало покоя злопыхателям.

Сейчас фигура Ольги Бузовой в полном порядке – это она продемонстрировала на последнем концерте. К слову, он наделал много шума. В Интернет слили несколько роликов, и пользователям показалось, что звезда ведет себя неадекватно. Из-за этого на нее набросились с обвинениями: мол, она вышла на сцену "нетрезвая".

Однако кадры, появившиеся позже, дают понять, что все это злые толки завистников. Кто-то сдал артистку с потрохами, показав, чем она занималась после концерта. На ролике видно, как она спускается в холл, а на подходе к лестнице ребенок – девочка в инвалидном кресле, к которой звезда побежала, чтобы обнять. Видно, что артистка вполне адекватно общается с юными фанатами, а ее поведение на концерте – всего лишь образ.

"Ну вот, наговариваете на святого человека. Молодец!" – восхитились Ольгой Бузовой пользователи.