"Позорище какое-то": Снявшая штаны Бузова раздвинула ноги перед толпой

Ольга Бузова сверкнула интимным местом.

Вместе с огромной популярностью поющая телеведущая за годы карьеры заработала кучу злопыхателей, которые находят все новые поводы ее критиковать. За что только не ругали звезду: неосторожные высказывания, вульгарное поведение, отсутствие таланта... Кажется, Ольга Бузова уже успела привыкнуть к потоку негатива, а потому не реагирует на него.

На днях россияне нашли новую причину наброситься на артистку. В Сеть попали ролики, снятые во время одного из последних концертов, где она исполняла свои песни. Внимание людей привлекло поведение экс-ведущей телестройки. Пишут, что многим показалось, что на сцене она вела себя неадекватно: язык заплетался, а тело странно двигалось.

Попавшие на просторы Интернета кадры стали причиной настоящего противостояния пользователей. Одни стали писать, что Ольга Бузова действительно выглядит странно, а другие, наоборот, утверждают, что она всегда себя так ведет.

"Думала, там позорище какое-то, а нифига. Ничего не увидела", – отметил кто-то из пользователей в комментариях, не отыскав в поведении певицы каких-либо отклонений.

Для одного из номеров бывшая жена Дмитрия Тарасов выбрала экстремально короткий жакет, сняв при этом штаны и надев колготки в сетку. В какой-то момент она решил выпить воды из бутылки и для этого села на корточки, широко раздвинув ноги перед толпой зрителей и сверкнув своим интимным местом. Благо, его Ольга Бузова заботливо прикрыла микрофоном.