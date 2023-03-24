Безобразный: испустившего дух Преснякова хоронят под елкой в белых тапочках

Пресняков сам выбрал такой путь.

Жизнь заметно потаскала российского певца Владимира Преснякова. Артист сначала жил с дочерью Аллы Пугачевой Кристиной Орбакайте, потом переметнулся к молодой Наталье Подольской. От обеих у него есть дети. И теперь вся большая семья Преснякова разбросана по миру, кто где.

Кристина Орбакайте родила от Владимира Преснякова сына Никиту, который сейчас живет в США. Он является создателем музыкальной группы "Multiverse", развивается в шоу-бизнесе и старается построить карьеру. Внук Пугачевой умотал за океан сразу после объявления частичной мобилизации в России и с тех пор не возвращался.

Никита Пресняков активно общается с поклонниками через соцсети и рассказывает о своей жизни. Хотя Пресняков и отрезал себя от России, серверы хоронят данные его соцсетей для россиян, то есть наблюдают за его активностью практически одни русские. На днях Пресняков выложил снимок, на котором предстал в образе персонажа аниме-мультиков Наруто под елкой в белых тапочках.

Этот образ показался многим безобразным для российской культуры, которая ориентирована на фольклор и богатырский дух, а не анимешных клоунов. Таким образом, для бывших поклонников Пресняков испустил богатырский дух и превратился в щупленького молодого ниндзя, променяв исконно русский нравственный ориентир на чужих героев. Пресняков отказался от своих корней как физически – эмигрировав в США, так и ментально – избрав для себя примером других персонажей.