"Мне страшно": череда странных совпадений вынудила жену Костомарова молиться без передыху

Стечение обстоятельств повлияло на Романа Костомарова.



Поклонники Романа Костомарова, которые скучают в ожидании новых новостей о его состоянии, случайно нащупали интересную теорию. Обратили некоторые внимание на то, что большинство ключевых перемен в его жизни произошли в один и тот же месяц.

Именно в январе родились оба его ребенка. Дочь Анастасия появилась на свет в 2011-м году, а сын в 2016-м. К слову, именно дочь и помогла фигуристам сблизиться после ссоры и пожениться.

Но январь этого года стал, увы, менее радостным. Обычное недомогание настолько подкосило трудоголика, что медикам пришлось погрузить его в медикаментозный сон. А потом уже заголовки изданий стали пестреть страшными сообщениями о том, что Роману Костомарову была проведена ампутация.

В итоге череда странных совпадений привела к тому, что врачам "Коммунарки" пришлось отнять у Костомарова стопы и голени, а теперь и кисти рук.

Все эти манипуляции буквально вынудили жену Костомарова молиться без передыху: она просит любимого мужа бороться и не сдаваться. Оксана Домнина верит, что Роман Костомаров обязательно поправится. Иначе и быть не может.

"А вдруг это все с ним происходит из-за движения Плутона по его знаку. Он же водолей. Мама дорогая! Что-то мне страшно", – схватилась за голову одна из неравнодушных к ситуации Романа Костомарова.





