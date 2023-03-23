"Невозможно выдерживать": обрубленный по рукам и ногам Костомаров во власти алкоголизма

Костомаров может впасть в депрессию.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров перенес еще одну ампутацию. На этот раз ему отняли пальцы левой руки. Операция была необходима, так как ткани руки стали чернеть, что означало развивающуюся гангрену. Если не сделать своевременную ампутацию, можно потерять человека.

ПО ТЕМЕ В Сеть слили видео дергающегося Костомарова

Что будет с Романом Костомаровым дальше, остается только гадать. Врачи делают все возможное, родные и поклонники надеются на чудо. Однако произойдет ли оно?

Даже если спорсмен и выживет, после выписки Роман Костомаров может столкнуться со множеством проблем. В частности, не исключена зависимость. Такой прогноз сделал врач, психиатр-нарколог Василий Шуров.

По словам медика, Костомарову постоянно вливают серьезнейшие обезболивающие, которые, безусловно, способны вызвать серьезное привыкание. Таким образом, полагает эксперт, у фигуриста может даже развиться алкоголизм. Условно говоря, звезда уже в его власти, поскольку алкоголизм берет верх над ослабленными физически и психически.

"В его случае используются мощные обезболивающее, без которых он погибнет. Такую боль невозможно выдерживать даже великому спортсмену", – рассказал медик.

Кроме того, у привыкшего купаться в славе и физической активности обрубленного по рукам и ногам инвалида Костомарова может начаться тяжелая депрессия из-за посттравматического стрессового расстройства.

Напомним, Костомаров с 10 января лежит в больнице, куда он попал с тяжелейшей формой пневмонии. Фигуриста сразу подключили к аппарату ИВЛ, а потом и ЭКМО.