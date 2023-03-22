"Что-то лезет из пятой точки": переплюнувшая Волочкову Бузова опозорилась перед молодым красавцем

Бузова растопырила ноги и выставила зад перед камерой.

Российская скандально известная певица Ольга Бузова знает толк в пиаре. Любое упоминание ее имени непременно влечет за собой привлечение внимания, а попиариться за ее счет любят многие звезды шоу-бизнеса. Конечно, такая популярность дается Бузовой нелегко. Взамен статуса звезды первой величины она готова постоянно позориться и терпеть критику в свой адрес.

На днях Ольга Бузова предстала в полуобнаженном виде и с нелепыми огромными бровями. Певица отдыхала в банном комплексе в компании друзей. На снимках Бузова изгибалась и принимала откровенно вызывающие позы. Многие фанаты обратили внимание, что ее брови выглядят просто смешно.

"Красотка, но я бы сменила бровиста и фотографа, выбирающего тебе позы"; "Как будто что-то лезет из пятой точки, и она рукой держит"; "Подумала, что это Волочкова в бочке своей опять с елками"; "Волочкова номер два"; "Господи, дай ей мужчину, помолимся, аминь"; "Брови жесть! Неужели никто не видит?" – написали фанаты.

Сама же Бузова не отреагировала на критику и лишь написала, что прекрасно провела время. Неожиданно она отметила в публикации друга Павла Бунина. Судя по всему, именно он ее фотографировал в таких откровенных позах.

"Невероятное ощущение расслабления и наслаждения можно испытать только в таком месте – в горах, в окружении чистого воздуха и приятной компании. С января мечтала об этом. Свежий воздух, горы, парение в 4 руки, мед и соль, купель холодная и горячая, бассейн, массаж... и самое главное, что все это – в компании с другом", – написала Бузова.