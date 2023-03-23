"Задал себе страшный вопрос": пропавший с радаров Шифрин сообщил о своем бегстве

Артист размышляет, как же так получилось

Ефим Шифрин многие годы оставался пользователем американских соцсетей. Он постил архивные фотографии, хвастался снимками из спортзала, смеялся над нелепыми байками журналистов, анонсировал свои спектакли. Но когда компанию Meta внесли в перечень запрещенных в России организаций, причастных к терроризму и экстремизму, принадлежащие ей соцсети Instagram и Facebook были заблокированы на территории нашей страны. И 31 января огорченный артист написал: "Наверное, это будет мой последний текст в Фейсбуке*. Буду заходить сюда порыться в своем дневнике, поздравить своих старых друзей с днем рождения и почитать их новые тексты".

Действительно, долгое время Шифрин не появлялся в публичном виртуальном пространстве. А теперь, очевидно, принял как руководство к действию стихи Карины Филипповой: "Я сегодня обеты молчанья нарушу,// Постараюсь вам сердце открыть, // Выпускать нужно изредка душу наружу, // Чтобы дольше хватало желания жить и любить".

И пропавший было с радаров интеллектуал Ефим выпустил душу наружу, обнародовав старый текст из своего дневника. "Сегодня утром меня вдруг осенило: зачем я убегал от дяди Геселя в летние каникулы, когда он, брат моего отца, преподаватель физики и математики, просто от избытка чувств предлагал мне порешать какие-нибудь задачки? – задает артист риторический вопрос. – Как получилось, что в семье, где не было ни одного гуманитария, мы с братом сделались дирижером и артистом? Скольких глупостей я избежал бы, если бы умел логически мыслить, а не сначала поступать, а потом думать? Я сегодня задал себе страшный вопрос: ну, почему, почему я стал гуманитарием?"