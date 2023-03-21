Россияне плачут: Названа дата прощания с найденным на обочине без чувств бывшим Бузовой

Что случилось с экс-женихом Ольги Бузовой?

Поклонники в шоке от того, что произошло с Давидом Манукяном, который, как помнят многие, одно время встречался с поющей телеведущей. Блогер жил, снимал новые ролики, а в день рождения на его странице появилось важное сообщение. В нем была названа дата прощания с бывшим женихом Ольги Бузовой.

Взглянув на свежий ролик в микроблоге Давида Манукяна, поклонники нашли его на обочине дороге в туннеле. Благо, артист был в сознании и просто-напросто в таком нестандартном месте записывал клип на новую песню "Ловлю такси". В кадре он произносит слова композиции и танцует. Правда, злопыхатели заметили, что на видео блогер без чувств: мол, он не ощущает ритм, а потому двигается невпопад.

И это оказалась не единственная претензия к новой работе бывшего Ольги Бузовой. Многие вообще посчитали, что Давид Манукян застрял в одном мотиве, а рифма и текст как будто написаны пятиклассником.

"Тексты жуткие, музыка одинаковая. Примитивщина. Завтра забудется", – пишут пользователи в комментариях.

Но самые преданные фанаты трек оценили, а особенно им понравился текст. Россияне были настолько растроганы смыслом, что можно увидеть, как под видео они плачут, оставляя соответствующие смайлики. Вместе с тем среди комментариев можно найти поздравления Давида Манукяна с днем рождения, в одном из которых и была озвучена дата прощания со старой версией блогера.

"Обычно день рождения, как отсечка чего-то нового. А чтобы начать новое, надо попрощаться со старым", – написали бывшему Ольги Бузовой пользователи.