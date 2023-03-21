Россияне плачут: Названа дата прощания с найденным на обочине без чувств бывшим Бузовой

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницыСлава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы "Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка "Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым "Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание

Лента новостей

Вторник 21 марта

14:20Виталина Цымбалюк-Романовская дала коллеге в разные дырочки: Спонсор 14:00Штраф: обанкротившийся Бари Алибасов судится с банком за гроши 13:40"Рано": внезапный уход 49-летней Наташи Королевой разбил миллионы сердец 13:20Гадание: узнай имя будущего мужа 13:00"Жизнь заново": Дождавшаяся развода Вера Брежнева вывела в люди нового мужика 12:40Россияне плачут: Названа дата прощания с найденным на обочине без чувств бывшим Бузовой 12:20Мама дорогая: 73-летнюю Бабкину без косметики приняли за продавщицу из привокзального буфета 12:00Палочки вверх, Хогвартс: умерла звезда фильма "Гарри Поттер" 11:40"Мы всегда вместе": Волочкова рассекретила 7-летнюю дочь от мужчины из Средней Азии 11:20"В жизни совсем не такой, как на экране!": как без макияжа и перьев выглядит 55-летний Киркоров 11:00"Рак": борющаяся с онкологией Ковальчук решила оставить Чумакова 10:40Приют для бомжей в Челябинске атаковали кровососы 10:20Сколько получает таксист в России: Зарплата раскрыта 10:00Куда сходить в Москве: афиша с 22 по 28 марта 09:40"Проститутка": Шокированная изменой мужа Малышева узнала о заражении сифилисом 09:20Готовим грядки весной: как улучшить почву 09:00"Плачет": вышвырнутый любовник Бабкиной заявил о разрыве с любимой 08:40Только с разрешения врача: названа главная опасность передозировки витамина D 08:20С 1 апреля в России подорожают услуги ЖКХ 08:00Усталость, апатия и невнимательность: большинство россиян страдает от недосыпа 06:13Чудо в перьях: эпатажная Дженнифер Лопес вывали свои прелести перед толпой 04:05Тревога, бессонница и стыд: как побороть стресс и вновь испытать счастье 02:27Где выгоднее сдавать квартиру в аренду 00:08Лазарев день: что нельзя делать 21 марта 22:00"Стучит ножками": помолодевшая Андреева показала новорожденного малыша 21:50"У нас дома пожар": пойманный на романе с фигуристкой Дмитриенко рассказал о трагедии 21:40Диеты за 40: за или против? 21:20Вместо Галкина*: Изгнанный из России седой Меладзе нашел пристанище в объятиях Пугачевой 21:00Уголовные дела: Вслед за Лерчек Викторию Боню обвинили в крупном мошенничестве 20:40Оплевавшая "силиконовую" Погребняк Бледанс сорвалась на крик: Заткнулись, твари 20:20Эксперт объяснила выгоду России и Китая по контрактам на поставку энергоносителей 20:00"Валялась на полу в гримерке": названа причина срыва концерта МакSим в Сочи 19:40Подмосковные врачи спасли ногу 65-летнему мужчине с некрозом 19:20"Я утону": погибший на Волге лидер группы Cream Soda напророчил свою смерть 19:00"Рада вернуться": плюнувшая на Россию Брежнева сделала срочное заявление 18:40"Выезд не исключает ареста": на связавшуюся с Пугачевой певицу Манижу открыли охоту 18:20"В прозрачных колготках": Опозорившийся в США Галкин* умолял не снимать его 18:00"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме 17:40Престарелого Депардье засняли во время нежностей с молодым красавцем 17:20Это настоящее чудо! Дочь Кончаловского заговорила 17:00Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года 16:40"С королем не спорят!": Возомнивший себя пупом земли Киркоров учинил публичную грызню 16:20Какие женщины привлекают успешных мужчин? Ответила психолог 16:00"Не удалось спасти": стало известно о смертельной трагедии в группе CREAM SODA 15:40Все в порядке: Трогательная история спасения осиротевших крольчат попала на видео 15:20Как не заболеть в межсезонье: объяснил врач 14:40"Наконец-то": Разыгравшая роды Орлова предъявила настоящую мамочку 14:20По стопам Волочковой: Раздвинувшая ноги донельзя Тодоренко удовлетворила мужика под камерами 13:40"Нужны продукты": живущий впроголодь Куклачев борется за каждую копейку 13:20"Убивают": Близкий друг раскрыл правду о состоянии оказавшегося на грани смерти Костомарова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Россияне плачут: Названа дата прощания с найденным на обочине без чувств бывшим Бузовой

Россияне плачут: Названа дата прощания с найденным на обочине без чувств бывшим Бузовой
958

Что случилось с экс-женихом Ольги Бузовой?

Поклонники в шоке от того, что произошло с Давидом Манукяном, который, как помнят многие, одно время встречался с поющей телеведущей. Блогер жил, снимал новые ролики, а в день рождения на его странице появилось важное сообщение. В нем была названа дата прощания с бывшим женихом Ольги Бузовой.

Взглянув на свежий ролик в микроблоге Давида Манукяна, поклонники нашли его на обочине дороге в туннеле. Благо, артист был в сознании и просто-напросто в таком нестандартном месте записывал клип на новую песню "Ловлю такси". В кадре он произносит слова композиции и танцует. Правда, злопыхатели заметили, что на видео блогер без чувств: мол, он не ощущает ритм, а потому двигается невпопад.

И это оказалась не единственная претензия к новой работе бывшего Ольги Бузовой. Многие вообще посчитали, что Давид Манукян застрял в одном мотиве, а рифма и текст как будто написаны пятиклассником.

"Тексты жуткие, музыка одинаковая. Примитивщина. Завтра забудется", – пишут пользователи в комментариях.

Но самые преданные фанаты трек оценили, а особенно им понравился текст. Россияне были настолько растроганы смыслом, что можно увидеть, как под видео они плачут, оставляя соответствующие смайлики. Вместе с тем среди комментариев можно найти поздравления Давида Манукяна с днем рождения, в одном из которых и была озвучена дата прощания со старой версией блогера.

"Обычно день рождения, как отсечка чего-то нового. А чтобы начать новое, надо попрощаться со старым", – написали бывшему Ольги Бузовой пользователи.

21 марта 2023, 12:40
Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Манукян выбрался из грязи, а Пугачева стала целителем: Как звезды изменили судьбу силой мысли

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"Успешнее ее в разы": Бузовой подобрали завидного жениха
Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Виталина Цымбалюк-Романовская дала коллеге в разные дырочки: Спонсор

Виталина Цымбалюк-Романовская дала коллеге в разные дырочки: Спонсор
Сладкое видео появилось у Виталины Цымбалюк-Романовской.

"Рано": внезапный уход 49-летней Наташи Королевой разбил миллионы сердец

"Рано": внезапный уход 49-летней Наташи Королевой разбил миллионы сердец
Поклонники не готовы смириться с потерей Наташи Королевой.

"Жизнь заново": Дождавшаяся развода Вера Брежнева вывела в люди нового мужика

"Жизнь заново": Дождавшаяся развода Вера Брежнева вывела в люди нового мужика
Вера Брежнева рассказала о переменах.

Мама дорогая: 73-летнюю Бабкину без косметики приняли за продавщицу из привокзального буфета

Мама дорогая: 73-летнюю Бабкину без косметики приняли за продавщицу из привокзального буфета
Что случилось с певицей

Палочки вверх, Хогвартс: умерла звезда фильма "Гарри Поттер"

Палочки вверх, Хогвартс: умерла звезда фильма "Гарри Поттер"
Тяжелая утрата.

Выбор читателей

20/03Пнд"Сильно бьет": живущая с дедом дочь Началовой рассказала о семейной драме 20/03Пнд"Наконец-то": Разыгравшая роды Орлова предъявила настоящую мамочку 20/03ПндЭто настоящее чудо! Дочь Кончаловского заговорила 19/03ВскОбнаглевшей Бабкиной публично врезали за наглость: Улетела 19/03Вск"Ситуация безвыходная": тело лишившейся ноги Высоцкой найдено зажатым между стволов 20/03ПндНа шестом месяце: Фото Ковальчук с беременным пузом слили в Сеть