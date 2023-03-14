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Вторник 14 марта

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"Успешнее ее в разы": в жизни Бузовой появился долгожданный бизнесмен

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Бузова будет счастлива.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова часто становится объектом травли. Тем не менее, она не опускает руки и продолжает усиленно работать и строить карьеру в шоу-бизнесе. Звезда перепробовала уже, кажется, все сферы деятельности, и бизнес, и телевидение, и театр, и вокал. Везде она натыкалась на преграды, а критики то и дело вставляли ей палки в колеса.

Да и в личной жизни Ольге Бузовой не везет. Она два раза пыталась построить личное счастье, но безуспешно. Первым ее мужем был футболист Дмитрий Тарасов, однако с ним она развелась. Потом Бузова пыталась построить отношения с рэпером Давидом Манукяном (Дава), но и с ним не срослось. Время идет, а у Бузовой так и нет ни мужа, ни детей.

Наконец на горизонте появился бизнесмен, который оценил старания Ольги по достоинству. Предприниматель Мурат Джемакулов считает, что Бузова пока просто не встретила свой идеал.

"Ольга мастер хайпа и рекламы! И я считаю, что она большая молодец, что всегда из любого мелкого события делает резонанс! Ей нужен хороший бизнесмен, инвестор в одном лице, чтобы наконец-то она себя почувствовала защищенной девочкой. Неосознанно себя раскрывает всегда на публике! Так как ей нужно заполнить внутреннюю пустоту, которая в ней есть! Она настоящая альфа самка, которой нужен сильный мужчина! И самое главное, успешный! Даже успешнее ее в разы", – заявил бизнесмен в беседе с "Дни.ру".

14 марта 2023, 20:20
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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