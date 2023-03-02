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Четверг 2 марта

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Разбилась: Мчавшую на больших скоростях жену Тарасова расплющило в жестокой аварии

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Жена Тарасова пострадала.

После громкого развода с Ольгой Бузовой футболист обрел счастье с моделью Анастасией Костенко. Их отношения развивались быстро: не успела парочка пожениться, как один за другим на свет стали появляться их дети. Пока Дмитрий Тарасов занят обеспечением благополучия новой семьи, его жена всю себя посвящает детям.

Видимо, молодая мама на миг заскучала по былым временам и решила в первый раз в жизни рассказать поклонникам, как начинался ее путь к званию вице-мисс России 2014. Как оказалось, первым делом Анастасия Костенко стала побеждать в локальных конкурсах красоты у себя на родине. Девушка грезила о более высоких достижениях и чуть было все не угробила по своей глупости.

Супруга Дмитрия Тарасова отправилась на каток и получила серьезную травму: она мчала на больших скоростях пол льду и влетела в мальчика, который ехал против движения. Вот такая авария произошла в, казалось бы, безобидном месте. Несчастный случай оказался довольно жестким, ведь она буквально разбилась и последствия были серьезными: повреждение капсульно-связочного аппарата, левого коленного сустава и разрыв мениска.

В этой жесткой аварии модель по-настоящему расплющило, ведь она не могла заниматься любимым делом в виде танцев в полную силу, да и участие в будущих конкурсах было под угрозой. "Страх, блокировки", – описала свое состояние Анастасия Костенко. Но судьба распорядилась так, что травма не помешала ей двигаться дальше. От конкурса к конкурсу нынешняя супруга Дмитрия Тарасова дошла до вице-мисс России 2014.

2 марта 2023, 18:20
Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
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