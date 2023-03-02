Показавший украинский флаг Нагиев довел Лепса до истерики: Личное дело

Реакция певца шокировала публику.

Популярный российский актер театра и кино Дмитрий Нагиев уже около года ведет образ жизни затворника. Он старается как можно реже появляться на светских мероприятиях, делать публичных заявлений и даже участвовать в проектах. Шоумен минимизировал контракты и перестал вести рейтинговые передачи, с которыми всегда ассоциировался.

Многие поклонники артиста уверены, что странное поведение Дмитрий Нагиева стало реакцией на специальную военную операцию. Конечно, он сам весь минувший год был очень осторожен в заявлениях, не покидал родину и вроде как не давал повода сомневаться в нем.

Меж тем, недавняя выходка артиста подлила масла в огонь. Дмитрий Нагиев появился на улице в желтой куртке. Казалось бы, а в чем проблема. Однако в социальные сети попали снимки актера, стоящего на фоне синего неба. Сочетание цветов вызвало у общественности бурную негативную реакцию.

Разумеется, звезда экранов поспешила оправдаться, мол это всего лишь совпадение. По его словам, каждый видит те знаки, которые хочет увидеть. Так или иначе, своим нежеланием участвовать в светской жизни страны Дмитрий Нагиев довел до истерики Народного артиста России Григория Лепса.

Последнего попросили прокомментировать отказ коллеги по цеху вести премию "МУЗ ТВ — 2022". Григорий Лепс не смог дать внятного ответа, лишь подчеркнув, что решение Дмитрия Нагиева – это его "личное дело", уточняет Пятый канал. Певец пошутил, что не может залезть в голову к ведущему, а под конец интервью зачем-то истерически рассмеялся.