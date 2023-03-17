"Взасос": рискнувшую на близость 73-летнюю Пугачеву дерут как сидорову козу

Аллу Пугачеву знатно оприходовали языком.



Новость о том, что на роскошный замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь наконец-то нашелся покупатель, взбудоражила ее бывших соотечественников. А масла в огонь добавило еще и то, что теперь внук артистки Никита Пресняков выставил на продажу дачу своей бабушки всего лишь за 225 миллионов рублей.

Порассуждал о таких дорогостоящих сделках портал Царьград. Ведь, как оказалось, не только Алла Пугачева жаждет избавиться от элитной недвижимости в столице нашей родины. Например, Семен Слепаков выставил свою квартиру за 255 миллионов, а пара Константина Меладзе и Веры Брежневой запросила за свой особняк скромные 299 миллионов.



Интересны эти сделки еще и тем, что ранее персонажи всячески поддерживали любые правительственные начинания. Теперь же богачи ищут способы, как бы выгоднее вывезти деньги с территории своей Родины. Судя по всему, об этом может после продажи замка может задуматься и Алла Пугачева.



"Взасос дружила с властью во все времена", – плюнул в Примадонну автор.

В качестве наказания, по мнению Юрия Пронько, ранее рискнувшую на близость с власть имущими 73-летнюю Аллу Пугачеву дерут как сидорову козу. Власти проводят национализацию, отбирают у нее замок и превращают его в школу или больницу.

Так же, убежден Пронько, следовало бы поступить и с Меладзе, Брежневой и Слепаковым. По его мнению, это станет отличным уроком для всех тех, кто неоднократно изрыгал "словесные нечистоты" в адрес прославивший их Родины. Так, как сделала это, например, Алла Пугачева назвав россиян "холопами" и "рабами".

