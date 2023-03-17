"Девочкин стиль": Киркорова размазали после копирования стиля Клавы Коки

Киркоров поразил народ внешним видом.

Недавно в Сети разгорелась жаркая дискуссия по поводу внешнего вида российского короля поп-сцены Филиппа Киркорова. Пользователи разглядели в его одежде чрезмерную женственность. Даже певица Клава Кока носит такую же одежду.

Дизайнер-модельер Suzanna Bars в беседе с "Дни.ру" объяснила подобный выбор стиля Филиппа Киркорова. По ее мнению, во всем должна быть мера.

"Мы все идем в ногу со временем, меняются не только предпочтения в одежде, но и в искусстве. Творчество Филиппа Бедросовича значительно изменилось, и строгие костюмы под нынешнюю концертную программу не подошли бы по формату. Но! Полагаю, что во всем должна соблюдаться тонкая грань.



Очень легко уйти в неуместный эпатаж и намного сложнее сохранить индивидуальность и узнаваемый силуэт. Поэтому я бы старалась балансировать между устоявшимся стилем Филипа и нынешним.

А вообще важно то, как сам артист ощущает себя в данном образе. Если ему так комфортно, и его образ не нарушает общепринятых границ, то почему бы и не попробовать на себе "Девочкин стиль"? – отметила дизайнер.

Напомним, недавно Филипп Киркоров перенес операцию по усовершенствованию внешности. Певец стал более подтянутым и стройным.