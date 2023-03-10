"Есть к кому возвращаться домой": Стареющий Киркоров рассекретил новую любовь

Кто же избранница Киркорова?

Поп-король отечественной эстрады в своей жизни был женат лишь однажды – на Алле Пугачевой. Правда, брак этот оказался не крепким, и спустя десять лет отношений звезды расстались. Примадонна за это время успела обзавестись новым мужем и даже детьми. А вот Филипп Киркоров, несмотря на наличие наследников, жену так и не нашел.

Недавно показалось, что, чем сильнее стареет артист, тем чаще он окунается в воспоминания о своей бывшей жене. Недавно он ни с того ни с сего стал раскрывать детали своего первого и единственного брака. Сначала поп-король намекнул на измены в союзе с Аллой Пугачевой, дав понять, что налево ходил именно он. А потом вовсе заявил, что Анастасия Стоцкая увела его из семьи.

Но, как оказалось, Примадонна – не единственная женщина, которая живет в сердце и памяти Филиппа Киркорова. Недавно поползли слухи о том, что певец завел отношения. Никакой информации от него самого на этот счет не было, но на днях в разговоре с журналистами он рассекретил новую любовь, наконец-то заговорив о ней публично.

"Сейчас мне есть к кому возвращаться домой", – заявил певец. К сожалению, это вся информация, которая известна на данный момент. Имя своей избранницы поп-король предпочел держать в тайне. Но, кем бы она ни была, Филипп Киркоров питает от таинственной дамы энергию, которая дает стимул жить дальше.