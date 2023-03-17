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Пятница 17 марта

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"Все больше влюбляюсь": Порвавшая с Пресняковым Подольская похвасталась новым мужиком

"Все больше влюбляюсь": Порвавшая с Пресняковым Подольская похвасталась новым мужиком
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Наталья Подольская бросила мужа и удрала с вещами..

Этот брак считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе, где каждый год кто-нибудь разводится. Супруги вместе уже больше 15 лет, и даже постоянные слухи о проблемах в семье или изменах не рушат этот союз. К слову, злые языки находят все новые и новые поводы для того, чтобы заподозрить разлад между Владимиром Пресняковым и Натальей Подольской.

Например, недавно стало известно о том, что рыжеволосая певица уехала за границу. Поклонников насторожил тот факт, что отправилась в Дубай она без мужа. Вот у сплетников нашелся новый повод, чтобы начать распускать слухи о разводе. Но стоит отметить, что артистка уже не в первый раз удирает на отдых без супруга. И сейчас она не надолго порвала совместную жизнь с Владимиром Пресняковым – чтобы провести время с подругой в женской компании.

Наталья Подольская, можно сказать, отрывается на курорте. Позавчера она выкладывала видео с дикими танцами в ресторане под латинскую музыку. А сегодня показала, как приехала в отель, причем не одна, а с бородатым незнакомцем. К счастью, оставшемуся в России Владимиру Преснякову переживать не стоит. Это была деловая встреча.

В своем микроблоге певица похвасталась новым мужчиной в списке ее полезных контактов, который с комфортом довез ее до точки.

"Все больше влюбляюсь в Эмираты. И не только из-за красоты вокруг. Но и из-за людей", – посвятила пару строк новому знакомому Наталья Подольская.

17 марта 2023, 10:40
Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Иосиф Пригожин и певица Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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