"Киркоров любил Галкина*": Узнавшая о тайной интрижке мужа Пугачева рвет и мечет

Пугачева даже не догадывалась.

Пока Примадонна отечественной эстрады обживается на чужбине, Филипп Киркоров раскрывает все новые подробности о делах минувших. Недавно поп-король рассказывал, что в браке со звездой ходил налево, а также признавался, что Анастасия Стоцкая едва не разрушила его брак. На этот раз бывший муж Аллы Пугачевой вывалил новую порцию откровений.

Ни с того ни с сего он вспомнил об одной интрижке, которую годами держал в тайне. Как оказалось, будучи женатым на Примадонне, он увлекся Наташей Королевой, которая едва не увела его из семьи! Звезды могли бы поддаться чувствам, но в итоге остались друзьями. Как признался поп-король, ему даже кто-то мстит за это увлечение.



Эту историю рассказала своим подписчикам светская сплетница Лена Миро и предложила поделиться мнение о несостоявшейся паре, а также порассуждать о том, кто может мстить бывшему супругу звезды. Россияне, впрочем, не очень поверили откровениям поп-короля.

"Можно предположить, что Киркоров вполне себе любил Галкина*", – написал кто-то в комментариях ("Дни.ру" не одобряют ЛГБТ-отношений. — Прим. ред.).

Также нашлись люди, которые представили в своей голове картину, как узнавшая о тайной интрижке на тот момент мужа Алла Пугачева рвет и мечет, причем до сих пор, а неудавшаяся разлучница страдает.

"Вот почему Алла Пугачева никогда не любила Королеву. Кто ему мстит? Тот, кто живет в Израиле?" – принялись рассуждать пользователи.



* — признан иноагентом.