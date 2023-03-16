Подключенный к проводам Киркоров показал голое тело после операции

Киркоров шокировал видом своего переделанного живота.

На днях российская актриса Агата Муцениеце дебютировала в столичном кабаре-шоу "Абсолютно нага", заменив на сцене Екатерину Варнаву. Актриса с нетерпением ждала своего дебюта в театре Crave. Тем более, что поддерживал ее сам Филипп Киркоров, который сидел в первых рядах.



Агата Муцениеце представила поп-короля всему залу, люди отреагировали овациями. После премьеры актриса выпила с коллегой по бокалу шампанского. Киркоров не сводил глаз с бывшей Прилучного, которая блистала на вечере в роскошном и сексуальном образе. В конце шоу Филипп подарил Агате достойный ее великолепный букет цветов и нежно обнял.

Приблизившись к певцу, Агата Муцениеце была шокирована тем, как свежо и молодо выглядит Филипп Киркоров. На это артист молниеносно отреагировал и задрал перед ошарашенной актрисой футболку, продемонстрировав голое тело. Там актриса увидела накачанные кубики упругого пресса. Так Киркоров решил наглядно объяснить, что не ест "молодильные яблоки", а просто ходит к грамотным хирургам, котрые и делают его тело идеальным.

Стоит отметить, что тот вечер был слегка омрачен неоднозначными отзывами зрителей спектакля. Им показалось, что в зале было слишком мало звездных гостей, а сама Муцениеце была немного зажата и не спешила распхивать пеньюар и показывать свои стринги, как это делала Варнава. Но всему свое время.

Ранее эксперт объяснил, как Филипп Киркоров качает мышцы без спорта. Все дело в том6 что его подключают к проводам и качают мышцы за счет тока.