"Ничего хорошего": Подсевшую на уколы Пугачеву с изуродованным лицом срочно отправили в больницу

Алла Пугачева в опасности.

В последнее время к внешности Примадонны приковано особое внимание. Недавно она опубликовала в своем микроблоге фотографию с идеально гладким лицом. А потом артистка вышла в свет, и ее внешний вид сильно отличался о того, что она показывает в Интернете. У Аллы Пугачевой заметили опухшие руки, а ее лицо было изуродовано шрамом под глазом.

Фанаты забили тревогу, боясь, что со здоровьем звезды не все хорошо. А журналисты стали опрашивать медиков на этот счет в надежде узнать, что случилось с женой Максима Галкина*. Один из них дал понять, что певица подсела на уколы красоты. Более того, она от них буквально зависима. Но если процедура имеет последствия в виде опухлости и шрамов, то правильно ли все делает Примадонна?

В разговоре с "Дни.ру" врач Карина Назарова срочно отправила Аллу Пугачеву и других женщин в больницу к врачам: мол, только после консультации могут проводиться какие-либо манипуляции как со здоровьем, так и с внешностью. Собеседница также отметила, что важна умеренность.

"Если что-то переборщить, ничего хорошего из этого не получится", – говорит Карина Назарова.

Она также посоветовала Примадонне поддерживать здоровье с помощью правильного питания, витаминов, минералов, биологически активных добавок и умеренных физических нагрузок. А из процедур Алле Пугачевой рекомендованы фонофорез, микротоки, радиочастотный лифтинг, LED – терапия, мезотерапия и игольчатый РФ лифтинг.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

