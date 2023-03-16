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Четверг 16 марта

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"Ничего хорошего": Подсевшую на уколы Пугачеву с изуродованным лицом срочно отправили в больницу

"Ничего хорошего": Подсевшую на уколы Пугачеву с изуродованным лицом срочно отправили в больницу
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Алла Пугачева в опасности.

В последнее время к внешности Примадонны приковано особое внимание. Недавно она опубликовала в своем микроблоге фотографию с идеально гладким лицом. А потом артистка вышла в свет, и ее внешний вид сильно отличался о того, что она показывает в Интернете. У Аллы Пугачевой заметили опухшие руки, а ее лицо было изуродовано шрамом под глазом.

Фанаты забили тревогу, боясь, что со здоровьем звезды не все хорошо. А журналисты стали опрашивать медиков на этот счет в надежде узнать, что случилось с женой Максима Галкина*. Один из них дал понять, что певица подсела на уколы красоты. Более того, она от них буквально зависима. Но если процедура имеет последствия в виде опухлости и шрамов, то правильно ли все делает Примадонна?

В разговоре с "Дни.ру" врач Карина Назарова срочно отправила Аллу Пугачеву и других женщин в больницу к врачам: мол, только после консультации могут проводиться какие-либо манипуляции как со здоровьем, так и с внешностью. Собеседница также отметила, что важна умеренность.

"Если что-то переборщить, ничего хорошего из этого не получится", – говорит Карина Назарова.

Карина Назарова. Фото: архив Карины Назаровой

Она также посоветовала Примадонне поддерживать здоровье с помощью правильного питания, витаминов, минералов, биологически активных добавок и умеренных физических нагрузок. А из процедур Алле Пугачевой рекомендованы фонофорез, микротоки, радиочастотный лифтинг, LED – терапия, мезотерапия и игольчатый РФ лифтинг.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

16 марта 2023, 14:40
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру• Требует проверки

Фоторепортаж

"Куда дели настоящую Пугачеву?": Вместо Примадонны выводят в свет одобренных двойников

Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

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