Галкин* показал содержимое штанов толпе зевак: Большой и волосатый

Понятно, почему Пугачева полюбила Галкина*.

Вот уже год муж Примадонны живет за границей. Юморист нашел себе увлекательное занятие: давать концерты зарубежной публике и поливать грязью годами кормившую его страну. В перерывах между концертами Максим Галкин*, кажется, много времени уделяет своей внешности. Недавно поклонники заметили у мужа Аллы Пугачевой новую прическу, которая, по мнению недоброжелателей, делает его смазливым и похожим на человека нетрадиционной ориентации.

Комик, судя по всему, доволен своим видом, ведь то и дело публикует новые фотографии, хвастаясь преображением. Впрочем, в восторге от себя он был и раньше. Не зря же артист показал архивные кадры в своем микроблоге. Это снимки со съемок картины "Все могут короли", где Максим Галкин* принял участие. На одном из них в глаза пользователей врезалась очень интересная деталь.

Муж Аллы Пугачевой одет в средневековом стиле: кольчуга, кожаный жилет и серые брюки. Если всмотреться в область паха, то можно разглядеть содержимое штанов шоумена: на них лежит большой и волосатый пес. Собака сразу привлекла внимание толпы зевак в лице Интернет-пользователей, ведь некоторые поклонники отметили, как трогательно она тянется к руке Максима Галкина*.

К слову, фотографии эти 2015-го года, когда как раз и шла работа над картиной. А значит, юмористу тогда было 38 лет. Выглядит он, конечно, мужественнее чем сейчас и, как отметили некоторые поклонники, очень сексуально. Теперь понятно, почему Алла Пугачева полюбила молодого мужа.

* — признан иноагентом.

