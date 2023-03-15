"Итоговая точка": Тихушница-израильтянка Пугачева заказала укромное место на кладбище

Где место упокоения Пугачевой?

Вот уже почти год Примадонна вместе с опальным мужем и детьми находится за пределами России. Многие винят в этом как раз Максима Галкина*, который закрыл себе дорогу на родину из-за скандальных высказываний и потянул за собой престарелую жену. Пока Алла Пугачева обживается на Земле Обетованной, получив израильское гражданство, о ее здоровье ходят тревожные слухи.

Уезжая, звезда говорила, что намерена лечиться. Однако она не озвучила, какие именно у нее проблемы со здоровьем. Видимо, все свои дела с лечением артистка закончила, ведь появилась информация о том, что оскандалившееся семейство планирует покинуть страну и перебраться в другое место. Музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Максим Галкин* намерен переместить жену и детей в самое ближайшее время. И все это ради одной цели.

По его словам, в самом начале своего отъезда из России супруги планировали отправиться в Америку – поближе к внуку Никите Преснякову. Но в итоге решили не действовать так радикально, потому и остановились в Израиле. Теперь их конечная точка – США, где, говорит музыкальный критик, больше возможностей на реализацию.

Получается, что новоиспеченная израильтянка Примадонна повела себя как тихушница, скрыв свой план. "Не было сомнений, что итоговая точка будет там. Выбор погоста они выбрали для себя правильный", – отметил Павел Рудченко. Исходя из его слов, можно сделать вывод, что Алла Пугачева заказала укромное место на кладбище.

* — признан иноагентом.

