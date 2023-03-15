Ствол вонзился до крика: Бросившую Виторгана невесту взяли сзади в общественном месте

На его месте мог бы быть Максим Виторган!





Вчера в одном из кинотеатров Москвы прошла премьера фильма "Сергий против нечисти: Шабаш", на которую были приглашены все сливки московского общества. Присутствовала на премьере и бывшая, как толкуют многие, возлюбленная Максима Виторгана актриса Нино Нинидзе, которая исполнила в кинокартине одну из ролей.

Тщательно подготовившись к выходу в свет Нино посетила салон красоты, а также подобрала себе очень весенний образ. Комплект из юбки и пиджака она дополнила стильными рыбацкими сапогами. Не учла блондинка только одного. Что ее ноги, обутые в модную обновку, перестанут слушаться бросившую Виторгана невесту как только она выйдет на лед столичных улиц.

"Если со мной что-то случится – знайте: я очень старалась выжить", – рассмеялась якобы экс-пассия Максима Виторгана.



Чтобы спастись от падения, Нино вооружилась толстой веткой дерева, на которую опиралась при ходьбе. Не забывала при этом подруга Максима Виторгана также снимать себя на камеру. Подписчики актрисы увидели, что опустившийся на лед ствол осины вонзился до крика, раздавшегося из рта блондинки, когда-то поняла что вот-вот упадет.

К счастью, мимо проходил галантный курьер службы доставки, крепкие руки которого взяли Нинидзе сзади в общественном месте и тихонько вернули ее в вертикальное положение. И, судя по тому, что свой блог партнерша Максима Виторгана пополнила еще несколькими публикациями, до дома она дошла в целости и сохранности.

