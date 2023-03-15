Теперь мама: Голубкина выкатила пузо после интима с коллегой

Голубкина вышла в свет.

Смелости бывшей жены Николая Фомина можно только позавидовать. Актрисе в этом году стукнет 50, но она в отличии от своих коллег по цеху не молодится и не спешит искусственно превращаться в красотку. Звезда постоянно общается со своими поклонниками и не стесняется выходить с ними на связь в неопрятном виде. Не так давно Марию Голубкину ругали за несовершенную фигуру, когда она в своем микроблоге выкатила пузо.

Однако кому-то тело артистки кажется привлекательным. Она снялась в сериале Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие", где была задействована в очень пикантной сцене. Зрители увидели интим актрисы с коллегой по творческому цеху, а также ее оголенные пышные бедра. Странно, что на такие горячие съемки звезда не пошла в молодости, ведь теперь она мама двух детей, да еще и довольно взрослая. Впрочем, многие зрители эти факты даже не вспомнили, по достоинству оценив фигуру актрисы.

Вот только в одежде, как отметили некоторые гости прошедшей на днях премьеры фильма "Сергий против нечисти: Шабаш", воспринимается не так привлекательно. На фоне наряженных коллег по цеху звезда выглядела очень просто, надев черные брюки и серый джемпер. Смотря на Марию Голубкину, можно невооруженным глазом заметить выкатившееся пузо.

Кто-то на мероприятии даже сравнил экс-супругу Николая Фоменко с Марией Безруковой, которая, напомним, старше ее на восемь лет. Однако, глядя на двух звезд, кажется, что они ровесницы. Впрочем, Марию Голубкину, которая, кажется, выбрала естественное старение и обладает хорошей самооценкой, вряд ли волнуют такие комментарии.