Вывалившую на всеобщее обозрение грудь Голубкину привели в бешенство: Скот

Знаменитая российская актриса театра и кино Мария Голубкина стала героиней громкого скандала. Она отказалась выступать в Казахстане из-за поведения организаторов. Ничего конкретного артистка не рассказала, что, впрочем, не остановило ее от использования жестких выражений.
Не так давно 49-летняя звезда начала выступать в Театре Российской армии. Ее премьерный спектакль прошел с успехом, поэтому актриса не пожалела похвалы для труппы. Меж тем, ехать на гастроли совместно с коллегами по цеху она не планирует.
Мария Голубкина даже вышла в прямой эфир, чтобы через социальные сети объяснить поклонникам, что же произошло. Она выразила благодарность партерам по театру и отметила, что на новом месте ее приняли хорошо.
Артистка подчеркнула, что работает в театре, принадлежащем Министерству обороны РФ, как и когда-то здесь служила ее мать. Она также отметила, что отказалась от выступления в Казахстане, потому что принимающая сторона не выполнила поставленные условия.
К слову, коллеги Марии Голубкиной на гастроли все-таки поедут, поэтому спектакль состоится. Звезда сцены заявила, что поедет в Казахстан при нормальном соблюдении условий, потому что не "крупный рогатый скот".
Во время выступления в прямом эфире актриса была одета в черную водолазку, которая не скрывала пышную грудь в бюстгальтере. Меж тем, Мария Голубкина то и дело пихала в экран свои анатомические подробности, чем скорее всего порадовала поклонников.