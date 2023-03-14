"Плачет": Резко поплохевшего Корчевникова прямо со съемок отправили в дом душевнобольных

Корчевников вел себя странно .

В последнее время о здоровье звезды "Кадетства" ходят тревожные слухи. Говорят, что журналист резко поплохел: мол, из-за удаления опухоли мозга он стал терять слух, а также у него отказывает речевой аппарат. Это можно заметить, посмотрев свежие выпуски передачи "Жизнь и судьба", где видно, как Борис Корчевников с трудом выговаривает некоторые слова, а иногда плохо слышит собеседника.

На программу знаменитости уже не раз обращал внимание Отар Кушанашвили. Не так давно его поразило то, что журналист излишне эмоционален, а на этот раз он раскритиковал темы, которые поднимаются на федеральном канале. Колкого ведущего возмутило то, как звезда "Кадетства" и Юрий Лоза с серьезными лицами рассуждали о том, что Земля на самом деле плоская.

"Сидят два плоских человека – мастит и музыкант с одной песней и Корчевников, который плачет каждый раз", – с иронией отметил Отар Кушанашвили.

В комментариях пользователи тоже высмеяли рассуждения двух звезд, ведь многим их поведение показалось странным, учитывая научные доказательства. Посмотрев кадры, кто-то отметил, что ведущий программы "Жизнь и судьба" превратился в "блаженное дитя", а кто-то отправил его прямо со съемок в "дом душевнобольных": мол, Борису Корчевникову место там, а не на экранах телевизоров.