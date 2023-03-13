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Понедельник 13 марта

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"Похож на гомосексуалиста": Пугачевой открыли глаза на смазливого Галкина*

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С кем живет Пугачева?

Алла Пугачева и Максим Галкин* с начала спецоперации покинули Россию и обосновались в Израиле, где юморист теперь строит жизнь с нуля. Комик гастролирует по разным городам и странам и рекламирует свои услуги. При этом поклонники с сожалением смотрят на Аллу Пугачеву, которая на старости лет осталась без родины, без былой славы и без нормальной жизни. По сути она лишилась всего, ради чего трудилась всю свою карьеру.

Недавно Максим Галкин* опубликовал свежее видео, на кадрах которого анонсировал новые концерты в Израиле. Юморист пообещал новую программу и много интересного. При этом он предстал перед фанатами в весьма странном образе. Комик был с длинными светлыми волосами и напоминающей женскую кожаной косухе с металлическими заклепками.

Подписчики иноагента с огорчением и возмущением признали, что с каждым годом Галкин* все больше становится похожим на человека с нетрадицинной сексуальной ориентацией. В России такое порицают.

"С каждым годом он все больше похож на гомосексуалиста, Алле стоит задуматься, может то и не слухи? Жить с взрослой женщиной тоже отклонение. Это для нас она ПУГАЧЕВА! А раздень ее, смой макияж, старуха старухой, у них даже запах старости уже... Нормальный молодой мужчина может в постель ложиться с бабушкой? Юморист он хороший. И очень эрудированный мужчина, судя по передачам", – сокрушались поклонники.

Интересно, что насчет Максима Галкина* у ныне покойного политика Владимира Жириновского было пророчество. Об этом сообщает "Царьград".

"Я желаю Галкину*, чтобы он превратился в маленькую мерзкую злобную рыбку и плыл отсюда к чертовой матери через Босфор и Дарданеллы", – говорил Жириновский.

* — признан иноагентом

13 марта 2023, 10:20
Максим Галкин*. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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