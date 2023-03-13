На бабушкину пенсию: как бросившие замок Пугачева и Галкин* экономят на коммуналке

Суммы звездной платежки

О замке Пугачевой и ее пятого мужа-иноагенты ходят легенды. Известно, что его площадь составляет 2300 квадратных метров, а стоит он на участке в 1 гектар. В замке шесть этажей, есть отдельное крыло для гостей, детские комнаты, кабинеты, гардеробные, библиотека, оранжерея, зимний сад, роскошный каминный зал, собственный кинотеатр, бассейн в китайском стиле, подземный гараж, семейный театр со сценой. А еще на территории участка имеется гостевой домик для помощников по хозяйству...

Сколько же приходиться платить за содержание этого шикарного звездного имения? Рыночная стоимость дома – около 700 миллионов рублей. Кадастровая ниже – в районе 400 миллионов. В Московской области ставка налога на недвижимость за жилые помещения, доли недвижимости, гаражи и машино-места стандартно составляет 0,1% от кадастровой стоимости. Но любая недвижимость дороже 300 млн рублей налоговиками оценивается уже по ставке 2%. Получается, за замок надо отдать около 8 миллионов в год налогов. Но только для простых людей сумма кажется огромной. А для иноагента Галкина* это примерно как сборы за один сольный концерт.

Что же касается коммунальных платежей, то когда семья до бегства проживала в замке, то, как говорят, платила около 10 тысяч рублей за свет и порядка 30 тысяч за газ. Плюс вода, плюс вывоз мусора, плюс зарплата обслуги – садовника, повара, уборщицы. Набегало около 250 тысяч в месяц.

Сейчас же воду там никто не льет, свет никто не жжет. Хотя газ все равно используется – для отопления замка. Поэтому размер коммуналки в разы снизился. Грубо говоря, бабушкиной пенсии – а у Пугачевой она со всеми надбавками составляет около 60 тысяч в месяц – им теперь хватает. Но даже живя в Израиле, некогда главная российская эстрадная семья продолжает исправно оплачивать все счета и задолженности не допускает.

* Минюст РФ признал скандального шоумена Максима Галкина физлицом, выполняющим функции иноагента.