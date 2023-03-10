"Я счастлив": молодой любовник Бабкиной выдал подробности романа

72-летняя Надежда Бабкина сейчас на пике популярности. На телеэкранах идет сразу несколько программ с участием артистки, а новостные заголовки гремят новостями. По слухам, народная артистка РФ рассталась с супругом и уже завела новые отношения.
Звезде приписывают роман с Сергеем Рябовым, пиар-директором и сотрудником театра "Русская песня". Автором домыслов стал модельер Александр Васильев. Именно ему принадлежат первые слова о романе Надежды Бабкиной с новым мужчиной.
А теперь на связь вышел и сам молодой любовник артистки. В новом интервью он выдал все подробности так называемого романа. Бывший фигурист признался, что ему льстит такое внимание со стороны. Он считает Надежду Бабкиной роскошной женщиной.
"Я только счастлив, что приписали меня", — заявил коллега артистки.
По словам Сергея, это уже не первые раз, когда ему приписывают роман с Надеждой. Он не обижается на прессу, так как понимает важность такой работы. Мужчина действительно проводит много времени с Бабкиной, однако это исключительно рабочие отношения в свете новых проектов артистки.
"Черный пиар — это тоже пиар", — сетует пиар-директор Бабкиной.