"Посмей тронуть!": нарожавшая от Тарасова семеро по лавкам Костенко взвыла из-за скандалов в семье

В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко не все гладко.



В последние годы все больше людей пожелали быть блогерами и, в погоне за подписчиками, начали вываливать в Сеть мельчайшие подробности и скандалы из своей жизни, а иногда и искусственно их создавать. С одной стороны, это развивает способность выжать сок даже из самых кислых лимонов, которые пошлет судьба, с другой же – вынуждает лепить красивую картинку даже тогда, когда на душе скребут кошки. Поступает так и третья жена Дмитрия Тарасова, уверены хейтеры.

Те, кто начинает свой день с тщательного изучения их страничек, могут, должно быть, привести любой довод, чтобы доказать свою точку зрения. Целыми днями такие сплетники убеждают, что Анастасия Дмитрию уже надоела, семья их вот-вот развалится, поэтому нарожавшая семеро по лавкам Костенко останется без крыши над головой. А ведь еще Тарасов организовал свой футбольный клуб, а теперь практически днюет и ночует на поле он, якобы, по той же причине. Если задерживается вечером, то исключительно затем, чтобы покуралесить с фанатками, ну и так далее...

Поэтому стоило лишь Анастасии Тарасовой поделиться фотосессией своих двух дочерей, как сразу нашлись те, кто постарались разглядеть в лицах малышек тени домашних проблем. "У Евы почти всегда улыбка через силу будто", "Ева милая,с умным печальным взглядом", "Глаза практически всегда невеселые", – подметили пользователи Сети, предположив, что средняя дочь грустна из-за домашних проблем.

Хотя, как убеждает Анастасия Костенко, единственной проблемой дома у них является то, что девочки часто ругаются во время игр. Однако в остальные моменты Милана и Ева Тарасовы стоят друг за друга горой.

"Они могут с криком делить игрушки, поучать друг друга, но посмей кто-нибудь тронуть одну из них, другая растерзает!" – в шутку взвыла из-за скандалов в семье жена Дмитрия Тарасова.

