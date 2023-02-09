"Параллельное гражданство": цели рванувшей из России Гузеевой вызвали шок

Вернется ли Лариса Гузеева на родину?

На днях Лариса Гузеева отправилась в Израиль, из-за чего появились слухи об эмиграции ведущей шоу "Давай поженимся!". Некоторые предположили, что она пошла по пути народной артистки Аллы Пугачевой и других знаменитостей из России. Но 63-летняя телезвезда заявила, что улетела лишь отдохнуть и скоро вернется на родину.

Медиум Марианна Абравитова, раскинув карты таро, попыталась выяснить цели неожиданно рванувшей из России Гузеевой. То, что увидела таролог, у злопыхателей, наверняка вызвало шок. По слова Абравитовой, у Ларисы Андреевны российская душа, поэтому она не сможет жить за пределами родины.

Мол, Гузеева осознает, что в России она живет отлично. В родной стране у телеведущей есть родные, имущество, а также народ, который ее любит. Поэтому сейчас нет даже и речи об эмиграции. При этом артистка с удовольствием проводит время за пределами родной страны.

"Если будет возможность иметь параллельное гражданство – это будет сделано", – добавила таролог.

Ранее Роза Сябитова рассказала, что у Ларисы Гузеевой в России достаточно много дел. Также сваха отметила: ее коллега по шоу "Давай поженимся!" – настоящая патриотка. Об этом писали "Дни.ру".