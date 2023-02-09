Некроз рук у Костомарова Тесты Откровения Повалий Игры Сонник

Топ новостей недели

Последние слова ушедшего Костомарова пронзили до слез: Врачи не боги "Вечная память": 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир "Мы не пара": Кончаловский порвал с женой после измены До места не доехал: поступила печальная новость о госпитализированном Щербакове

Лента новостей

Четверг 9 февраля

18:40Легла: родившая в 45 Орлова оказалась в шкуре убитой раком Фриске 18:20Тюрьма, предательство жены, смерть сына: что случилось с известным актером Долинским 18:00"Желаю каждому": купивший в 23 года квартиру за 110 млн певец Ramil’ дал урок завистникам 17:40"Параллельное гражданство": цели рванувшей из России Гузеевой вызвали шок 17:20"Заслужил": 39-летний Тимати объявил о выходе на пенсию 17:00"Бритни Спирс – 2": виляющая голым задом замужняя Нюша вызвала оторопь 16:40Изрезанную хирургами Мадонну уже не спасти: пенсионерке с опухшим лицом вынесли приговор 16:20"Как найти силы жить?": Потерявшая ребенка после родов Орлова рыдает от бессилия 16:00Больше не Пресняков: внук Пугачевой после переезда в Америку отказался от своего имени 15:40Молча ушел: Скрывавшая личную жизнь престарелая Долина потеряла жениха 15:20Дыра в бюджете британской монархии: Король Карл прилюдно опозорился дважды за день 15:00Известный режиссер эмоционально отреагировал на уход Ахеджаковой: Будете гореть в аду 14:40На вторичном рынке аномально высокий спрос 14:20Уже давно: Бондарчук подыскал замену разродившейся Андреевой 14:00В Подмосковье полицейский застрелял напавшего на него злоумышленника 13:40"Почувствовал себя плохо": Еле дышащему Бедросу Киркорову экстренно вызвали скорую 13:20Удивительное сходство: наследница Золотухина дебютировала в кино 13:00"Прогноз не очень благоприятный": лечащий врач сообщил про черноту кожи лишившегося ног Костомарова 12:40Кто папаша? Загулявшая на чужбине молодуха Петросяна предъявила беременное пузо 12:20В Новосибирске после взрыва газа вспыхнул пожар в жилом доме 12:00"Вот уже 24 года": Пойманный на измене Агутин вывел в люди тайную любимую 11:40Ставшая мужиком дочь Шукшиной показала грудь толпе зевак: любит внимание 11:20Развалившийся барином Галкин* поглумился над трагедией в Турции: Скоро концерт 11:00Скромное бунгало: звезда Голливуда переплатила за недвижимость 270 тысяч долларов 10:40"Пожать руку он не сможет": идущему по стопам Началовой Костомарову готовятся ампутировать кисти 10:20Квартиры до миллиона: где купить девшую недвижимость 10:00"Разъехались": бывший Степаненко разругался с любимой женщиной из-за проклятой политики 09:40Как две капли: исхудавшего белокурого ангелоподобного Киркорова перепутали с Бузовой 09:20Оголившаяся любовница Янковского засветила трусы: Давайте еще раз 09:00Будем помнить и скучать: обнародованы последние слова 66-летнего Шифрина перед уходом 08:40Что делать, если вы прилетели, а багаж нет: 5 шагов от юриста 08:20Готовы ли вы носить брюки-клеш? 08:00"Терпеть боль": Покрытая синяками Горбачева вывалила подноготную отношений после разрыва с мужем-украинцем 06:05Предложение студий в Москве выросло на 75% 04:06Гороскоп на 2023 год: когда ждать ретроградный Меркурий 02:18Жильцам разрешат менять УК раз в год 00:15Златоустьев день: что нельзя делать 9 февраля 22:00Ретроградная Венера близко: прогноз астролога сулит большие перемены 21:40Крест стоит огромный: проводы сгоревшей Бони из "Дома-2" влетели в целое состояние 21:20У него другая: Маликов ушел от жены налево после 23 лет брака 21:00"90 процентов украинских артистов перестали со мной общаться": крик души попавшего под санкции Киркорова 20:40Разошлись с мужем: родившая Орлова оставила ребенка без отца 20:20Инновационные сплавы для авто начали производить в России 20:00Проклятый рак: онкобольная Заворотнюк тянет дочь за собой в могилу 19:40Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные 19:20"Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком 19:00Чудом выжил: измученного ребенка с маленьким другом на руках вытащили из-под завалов рухнувшего дома 18:40Новый паспорт: Зачем бросившая семью Гузеева ломанулась в Израиль 18:20Показывают пальцем: 61-летняя Елена Яковлева объявилась в трауре 18:00"Тошнит от этой бездарности": безголосую Загитову погнали в шею вслед за Бузовой и Милохиным
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Параллельное гражданство": цели рванувшей из России Гузеевой вызвали шок

1115

Вернется ли Лариса Гузеева на родину?

На днях Лариса Гузеева отправилась в Израиль, из-за чего появились слухи об эмиграции ведущей шоу "Давай поженимся!". Некоторые предположили, что она пошла по пути народной артистки Аллы Пугачевой и других знаменитостей из России. Но 63-летняя телезвезда заявила, что улетела лишь отдохнуть и скоро вернется на родину.

Медиум Марианна Абравитова, раскинув карты таро, попыталась выяснить цели неожиданно рванувшей из России Гузеевой. То, что увидела таролог, у злопыхателей, наверняка вызвало шок. По слова Абравитовой, у Ларисы Андреевны российская душа, поэтому она не сможет жить за пределами родины.

Мол, Гузеева осознает, что в России она живет отлично. В родной стране у телеведущей есть родные, имущество, а также народ, который ее любит. Поэтому сейчас нет даже и речи об эмиграции. При этом артистка с удовольствием проводит время за пределами родной страны.

"Если будет возможность иметь параллельное гражданство – это будет сделано", – добавила таролог.

Ранее Роза Сябитова рассказала, что у Ларисы Гузеевой в России достаточно много дел. Также сваха отметила: ее коллега по шоу "Давай поженимся!" – настоящая патриотка. Об этом писали "Дни.ру".

9 февраля 2023, 17:40
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
taini-zvezd.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

По теме

Новый паспорт: Зачем бросившая семью Гузеева ломанулась в Израиль

"Разрешения не спросила": укатившая за бугор Гузеева пожаловалась на близких
Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Легла: родившая в 45 Орлова оказалась в шкуре убитой раком Фриске

Орлова познала в жизни и счастье, и настоящее горе.

Тюрьма, предательство жены, смерть сына: что случилось с известным актером Долинским

Судьбу артиста можно назвать непростой и даже трагической

"Заслужил": 39-летний Тимати объявил о выходе на пенсию

Тимати принял решение.

"Бритни Спирс – 2": виляющая голым задом замужняя Нюша вызвала оторопь

Нюша шокировала откровенным видео.

Изрезанную хирургами Мадонну уже не спасти: пенсионерке с опухшим лицом вынесли приговор

Врач рассказал о проблемах певицы.

Выбор читателей

08/02СрдНе дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные 08/02СрдВ день рождения: Россияне потеряли Романа Костомарова после ампутации конечностей 08/02Срд"Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком 08/02Срд"Пришло распоряжение": В появившуюся на родине Пугачеву вцепились спецслужбы 07/02ВтрСтала мамой: ходившая с пузом жена Прилучного предъявила двойню 08/02Срд"Обычная хамка с рынка": Удравшая на чужбину Пугачева превратилась в пустое место