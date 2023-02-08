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Среда 8 февраля

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"Руки трясутся": как живет 69-летняя Понаровская после инсульта

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Признание певицы.

10 февраля телеканале "Россия" состоится второй отборочный тур самого непредсказуемого вокального шоу "Ну-ка, все вместе! Битва сезонов". Сотне экспертов во главе с Сергеем Лазаревым предстоит выбрать лучшего артиста из финалистов всех четырех сезонов.

Второй выпуск шоу откроет блистательная Ирина Понаровская. Она впервые присоединится к сотне экспертов и будет оценивать выступления конкурсантов. "Я сама знаю, что такое выходить на конкурс, что такое играть фортепианные концерты, когда ты на клавиши кладешь руки, а у тебя они трясутся, – рассказала 69-летняя артистка. Это – волнение. И чем дольше человек волнуется, тем дороже ему его профессия. Все конкурсанты – по-настоящему глубокие ребята с замечательным, профессиональным отношением к пению, к вокалу, к материалу, который они поют, с уважением к сцене. Я сразу вижу артиста, мне не нужно долго решать, вставать или нет. Певцов много – артистов мало. Певцы поют громко, красиво, но это еще не равно артисту. А хочется видеть что-то общее, очень цельное!"

Фото: пресс-служба

Напомним, несколько лет назад Понаровская боролась со страшными недугами. В один момент здоровье певицы подкосилось настолько, что она была не в состоянии передвигаться самостоятельно. У нее случился микроинсульт и полгода она ходила только с помощью ходунков. К тому же, она страдала от проблем со слухом и лицом, которое заметно опустилось.

8 февраля 2023, 13:00
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Невозможно узнать: как выглядит перенесшая микроинсульт 69-летняя Понаровская

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