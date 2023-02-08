"Не верится": Разродившаяся разведенка Галич объявила о беременности

Галич поделилась личным.

В 2018 году, спустя всего несколько месяцев после знакомства, звезда вышла замуж за Алана Басиева. Блогер была уверена, что кареглазый парень – ее судьба, а потому в 2020 году уже разродилась, подарив любимому сына, которому дали имя Леон. Супруги, судя по социальным сетям, казались счастливыми. Однако неожиданно для всех в 2021-м году Ида Галич объявила о разводе.

То, что такая красивая история любви разрушилась, для многих стало настоящим шоком. К счастью, развод прошел мирно, а бывшие продолжают общаться ради общего ребенка. С тех пор вокруг знаменитой брюнетки ходят слухи о романах, однако пока ни один из них она так и не подтвердила.

Очевидно, что разведенка Ида Галич в перерывах между работой всю себя посвящает любимому сыну, в котором души не чает! Это она в очередной раз продемонстрировала, опубликовав трогательный пост в преддверии дня рождения Леона. В своем блоге она объявила о беременности, которая осталась в прошлом, предъявив публике детали, о которых многие наверняка не знали.

Блогер рассказала, как будучи в положении прямо перед родами жутко хотела пельменей и решила себе в этом не отказывать. А роды оказались для нее счастливым моментом, несмотря на все сложности.

"Потом помню, как все пошло не совсем по плану. Помню испуганные глаза Алана. И потом помню, как было больно. А еще хорошо помню, как малыш плакал, пока его не положили ко мне на грудь", – поделилась личным с поклонниками Ида Галич.