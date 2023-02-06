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Нависшее веко и опухшее лицо: Переделанную под Джоли дочь Успенской растоптали

Дочь Успенской совершенно не похожа на звезду.
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Дочери королевы русского шансона Любови Успенской татьяна Плаксиной 33 года. С недавних пор она живет душа в душу со своей матерью, которую раньше и видеть не могла. Скандальная художница на всю страну обвиняла мать в домашнем насилии. Бросив ее, она улетела к отцу в США, где жила некоторое время. Но за океаном ее преслеовали одни удачи. Более того, дочь Успенской увлеклась запрещенными веществами, что превратило ее жизнь в кромешный ад и постоянно позорило ее мать.

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Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Сейчас дочь Успенской кажется совершенно приличным человеком. Она строит музыкальную карьеру, бросила вредные привычки и стала даже симпатичной. Дошло до того, что Плаксину стали сравнивать с Анджелиной Джоли. Однако с этим согласны не все. Светский критик Лена Миро в своем ЖЖ завуалированно высмеяла такое сравнение.

"Любки Успенской Танька Плаксина показалась во всей красе поклонникам матери... А что – действительно похожи! Таня даже еще симпатичнее – вон, как смотрит! Ну, а то, что овалом лица – немного в маму, так это плюс, а не минус, как некоторые могут подумать", – написала Миро.

В конце блогер предложила поклонникам ответить, с кем сравнивали их.

"Мне пару раз выдавали "вылитая Белла Хадид!!" (Еще когда у меня были длинные волосы) от такого "комплимента" начинало трясти т к Беллу красоткой не считаю – обычная тощая девушка с редкими волосами да ещё той же проблемой что у меня – нависшим веком"; "Меня однажды сравнили с Муравьевой, потом с Гузеевой... Видимо в тот период времени лицо было с отеками (беременная)", – написали фанаты.

Любовь Успенская с дочерью. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 6 февраля 2023, 19:40 Источник: ЖЖ • Требует проверки
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