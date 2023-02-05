"Барби на пенсии": оголившаяся на публике 51-летняя Кудрявцева вызвала смех и жалость

Лера Кудрявцева комплиментов не дождалась.

Неуместность – главное слово, которым пользователи Сети обозвали последнюю фотосессию Леры Кудрявцевой, на которой 51-летняя телеведущая предстала в белье, ремнях, сапогах и с пистолетами. Вопрос у общественности вызвало и то, зачем бабушке (Внук Кудрявцевой родился в 2018 г. – Прим.ред.) сниматься в таком провокационном образе и то, зачем выкладывать это на обозрение публики. Не скрылся от внимательных глаз и фотошоп, которым, по мнению людей разбирающихся, щедро украшены все снимки до единого.

Не смогла пройти мимо и Лена Миро: подобные снимки, на ее взгляд, жутко скучны и не вызывают интереса хотя бы потому, что фотошоп делает из женщины изображение с фотокартины. И стоит ли тратить время на такой досуг, если после обработки на экране получится кто-то совсем непохожий на исходник?

"А кто-нибудь верит, что Лерочка именно так выглядит в жизни без фотоприглаживания?", – задалась вопросом Миро, добавив, что оголившаяся на публике Кудрявцева сама недавно призналась, что подолгу ретуширует снимки.

Подписчики Миро со своей предводительницей согласились.

"Села при параде на подоконник и ждёт комплиментов", "Этакая барби на пенсии", "Безликая. Хоть в трусах, хоть без", "Не важно быть, важно слыть", "Даже представить невозможно как выглядит её лицо без всего этого", – вызвала Лера Кудрявцева смех и жалость у пользователей Сети.

