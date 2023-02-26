Осталась одна: тяжелая болезнь разлучила Арзамасову с любимым партнером

Господи, спаси!

В Дзержинске завершился Первый Открытый российский фестиваль отечественного кино "Черноречье Фест", который был организован при поддержке Правительства Нижегородской области и администрации города Дзержинска, а также в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

Программа фестиваля включала в себя не только насыщенную кинопрограмму, но и мастер-класс, и творческие встречи, и спектакли. Правда, не всем актерам удалось приехать в город химиков.

В день открытия "Черноречье Фест" его президент Сергей Новожилов рассказывал, что у Лизы Арзамасовой в спектакле "Ночь ее откровений" сменился партнер. Прежде она играла в нем с Игорем Лифановым, знакомому по сериалу "Бандитский Петербург". Потом она стала выходить на сцену с Оскаром Кучерой. "У спектакля появились новые смыслы", – пояснял Новожилов.

Но в итоге и Кучера в Дзержинск не приехал. "К сожалению, тяжело заболел Оскар Кучера, – рассказал Сергей Новожилов в день закрытия смотра. – И Лиза играет сегодня свой моноспектакль (разговорный перформанс "ЧП" – Прим. Ред.). У нас вот такая взаимовыручка – каждый актер и режиссер подставляет свое плечо".

По слухам, у Оскара Кучеры обнаружили коронавирусную инфекцию.

Стоит заметить, что в афише спектакля, который Арзамасова сыграет в Нижнем Новгороде 15 декабря, вместо Кучеры значится Лифанов.