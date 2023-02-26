"Набросились на нее": Приползшую назад в Россию беглянку Пугачеву жестко скрутили

Пугачева не ожидала такого приема.

Уже почти год Примадонна находится за границей. В Израиль певица удрала прошлой весной вместе с мужем, который стал поливать грязью свою страну с зарубежной сцены. Многие не верили, что Алла Пугачева вернется, но минувшей осенью она прилетела в Россию.

Точнее, буквально приползла. Ведь, если верить словам музыканта Александра Левшина, который сотрудничал с певицей больше 30 лет, на родину она вернулась, чтобы с помощью своих связей наладить дела в семье и замолвить словечко за иноагента мужа. К слову, благодаря своему авторитету Алла Борисовна, говорит гитариста, была на хорошем счету у людей в "высоких кабинетах".

Так что, Алла Пугачева надеялась, что это поможет ей восстановить репутацию – свою и опального супруга. "Она хотела снивелировать накал страстей, которые как вихрь набросились на нее", – поделился Александр Левшин. Однако свободы движения, которая была раньше, ее лишили – скрутили, так сказать. Причем, довольно жестко.

"Спасибо, не надо", – сказали Примадонне.

Таким раскладом дел, говорит музыкант, артистка была унижена, да и муж-юморист тоже. По его мнению, все поступки Максима Галкина* воспринимаются как предательство. Именно поэтому звезде не удалось осуществить свой план. Ну, а когда настоять на возвращении в Россию супруга не получилось, Алла Пугачева заявила, что хочет тоже попасть в список иноагентов, и со скандальным репликами, в которых оскорбила россиян, уехала в Израиль.

* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ.

