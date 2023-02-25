"Пластика": изуродованное лицо горбатой Пугачевой показали вблизи

Новое фото Аллы Пугачевой вызвало шок.

Исполнительница хита "Арлекино" после отъезда в Израиль слышит за спиной лишь одну награду — смех злопыхателей и стервятников. Ненавистники Примадонны резко активизировались не только среди звезд эстрады. Даже неизвестные люди, которых Алла Пугачева затмила своим талантом, сейчас из зависти осуждают и критикуют ее.

Совсем недавно Алла Пугачева посетила концерт, где укрыться от навязчивых камер не удалось. Фото знаменитости появились в Сети. На одном из снимков звезда получилась горбатой, а на другом — с изуродованным, как сочли некоторые, лицом.

Певицу сняли вблизи, когда она сидела в зрительном зале при низком освещении. Под глазом Аллы Пугачевой заметили шрам. Кадр оперативно распространили российские СМИ. "Пластика", — в один голос загалдели сплетники в соцсетях.

Однако смело заявлять о наличии шрама не приходится. Вполне вероятно, сейчас лицо звезды портят сугубо возрастные изменения. Уже весной знаменитость готовится отметить 74-летие, так что дефект внешности может оказаться вовсе не шрамом, а глубокой морщиной или обвисшей кожей.

Напомним, состояние Примадонны прокомментировал Сергей Соседов. По его словам, из-за горба Алла Пугачева постоянно смотрит вниз.