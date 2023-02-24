Отказывают ноги: вид разбитой болезнью Пугачевой ошарашил общественность

Алла Пугачева испугала случайных очевидцев.



Сразу же после переезда в Тель-Авив Алла Пугачева стала завсегдатаем всех массовых мероприятий. Пока её муж иноагент Максим Галкин* колесил по меру в попытках заработать денег на поддержание роскошного образа жизни, к которому привыкла его семья, Алла Пугачева попадала на фотографии то со светских тусовок, то с музыкальных концертов. Однако, спустя некоторое время, примадонна пропала со всех радаров и засела дома.

Многие сразу же подумали о том что исчезновение певицы связано с ухудшившимся самочувствием 73-летней пенсионерки. Ведь одно из последних видео, оказавшееся в Сети, заставило оставшихся фанатов артистки понервничать. На нём Алла Пугачева выглядела очень измученной и разговаривала охрипшим голосом. В тот момент журналист и музыкальный критик Сергей Соседов подтвердил опасения большинства, сообщив о том что Примадонна действительно нездорова.

Вот и накануне у посетителей концерта Лайму Вайкуле в Тель-Авиве была возможность убедиться в правдивости этих предположений. Гостями мероприятия стали Алла Пугачева и Максим Галкин*, которые заняли места в первом ряду зрительного зала. Когда Пугачева захотела подарить подруге цветы, встала она с большим трудом, будто у нее отказывают ноги. Пока она стояла, к слову, под руку её все время придерживал муж.

В целом, вид разбитой болезнью Пугачевой ошарашил общественность. Очевидцы, сидевшие неподалеку, также поделились в Сети, что с трудом смогли узнать Примадонну. А некоторые, в том числе и Сергей Соседов, даже отметили, что на спине у легендарной певицы образовался горб, из-за которого Алла Пугачева "все время смотрит в пол".

* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ.

