Отказывают ноги: вид разбитой болезнью Пугачевой ошарашил общественность

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я визжала на всю квартиру": исступленная Навка отказывается верить в произошедшее с Костомаровым Второй Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь Жизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе

Лента новостей

Пятница 24 февраля

15:20"Костер развести": наследие Чуриковой спровоцировало кровавую схватку 14:40"После такого только цистит": показавшую округлившийся живот Бузову отправили к врачу 14:08Отказывают ноги: вид разбитой болезнью Пугачевой ошарашил общественность 13:20Вскрыли глаз: перекошенная после операции Муцениеце истошно завизжала 12:00“Справил нужду”: отчаявшаяся после развода Чехова готова многое проглотить 11:00"Здесь кормушка": сбежавшая из России лицемерная Бородина продалась с потрохами 08:03Психолог назвала 5 установок несчастливых женщин 06:21Три условия, когда эмоции вызывают рак 04:33Необычное поведение птиц перед землетрясением в Турции попало на видео 02:09Как выбрать хороший чай в пакетиках: три совета эксперта 00:18Васильев день: народные приметы и запреты 24 февраля 22:23Ватные палочки в быту: 7 необычных способов использования 20:33За защитников Отечества: кто из российских звезд оказался настоящим патриотом 17:58"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым 17:44На 40-й день Панфилов раскрыл причину смерти Чуриковой 17:09"Ей никто не даст": приползшую назад в Россию вертихвостку Литвинову поставили на место 16:49Тайные страсти и внебрачные дети: что скрывал от жены любвеобильный Олег Янковский 16:32Как живет работавшая с Раневской 94-летняя звезда "Золушки" Пилецкая 16:18"Отсутствует понятие уважение": зазнавшуюся Пугачеву швырнули оземь 15:31Поторопился: сбежавший в Америку внук Пугачевой бросился россиянам в ноги 15:07Дофаминовая мода: одежда, созданная для счастья 14:36"Я предмет в семье": униженный Куценко признался в семейных неурядицах 14:10"Горечь и разочарование": Газманов высказался о подлом поступке израильтянки Пугачевой 13:43Проблемы с алкоголем, сбежавший к подруге муж и страшная нищета: трагедия актрисы Изольды Извицкой 13:17Корчится и орет: Валяющемуся у испанской помойки Панину дали под дых 12:58"Рожала не сама": припертая к стенке Орлова опубликовала благодарность суррогатной матери 12:24Что такое самозапрет на кредиты через Госуслуги и работает ли он? 11:44Лужи крови и неестественная поза: скрюченное тело Самбурской провалялось на полу не один час 11:16Нежатся на солнышке: Скрытный Дмитрий Борисов показал своих малышей 10:54Зрелище для зевак: отменивший прощание с Чуриковой муж жалеет о потраченных силах 08:20Самые вкусные закуски для любимых мужчин на 23 февраля 06:27Праздничные фильмы для защитников отечества: что посмотреть 23 февраля 04:11Сколько придется копить на свой дом 02:16Ипотеку ужесточат с мая 00:03Прохор Весенний: что нельзя делать в православный праздник 23 февраля 23:52"Я закрылась в комнате и получила удовольствие": откровения 74-летней Муравьевой 22:00Названа причина сердечно-сосудистых заболеваний 21:20"Это безумство": что Пьеха отказался делать ради любимой женщины 20:20Названа сумма сбережений для комфортной пенсии 19:40Не переживет: врач о последней капле для перенесшего два инсульта Костомарова 19:20Вскрылась связь 45-летней Жасмин со стариком Лещенко: Столько лет 19:00"Мы полюбили": женатый Куценко прыгнул в койку к Орбакайте 18:40"Откуда?": горячая Бузова шокировала наливной грудью 18:20Опасный трюк: китайский велосипедист рискнул и установил рекорд 18:00"Другой уровень жизни": упорхнувшая из России Собчак кичится роскошью 17:40"Когда пить-то?": женившегося на молодухе Гордона лишили самого дорогого 17:20Показала, что носила под одеждой: Обвиненная в фальшивой беременности Орлова наконец-то раскрыла правду 17:00"Нужно объяснить более жестко": взбешенный предательством Хаматовой Бероев закатал рукава 16:40"Мне самому умереть?": желающий получить свое Садальский шантажировал семью Собчак 16:20"Долбите ее!": украинские коллеги послали матом и прокляли желающую победы России Сташенко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Отказывают ноги: вид разбитой болезнью Пугачевой ошарашил общественность

6891

Алла Пугачева испугала случайных очевидцев.

Сразу же после переезда в Тель-Авив Алла Пугачева стала завсегдатаем всех массовых мероприятий. Пока её муж иноагент Максим Галкин* колесил по меру в попытках заработать денег на поддержание роскошного образа жизни, к которому привыкла его семья, Алла Пугачева попадала на фотографии то со светских тусовок, то с музыкальных концертов. Однако, спустя некоторое время, примадонна пропала со всех радаров и засела дома.

Многие сразу же подумали о том что исчезновение певицы связано с ухудшившимся самочувствием 73-летней пенсионерки. Ведь одно из последних видео, оказавшееся в Сети, заставило оставшихся фанатов артистки понервничать. На нём Алла Пугачева выглядела очень измученной и разговаривала охрипшим голосом. В тот момент журналист и музыкальный критик Сергей Соседов подтвердил опасения большинства, сообщив о том что Примадонна действительно нездорова.

Вот и накануне у посетителей концерта Лайму Вайкуле в Тель-Авиве была возможность убедиться в правдивости этих предположений. Гостями мероприятия стали Алла Пугачева и Максим Галкин*, которые заняли места в первом ряду зрительного зала. Когда Пугачева захотела подарить подруге цветы, встала она с большим трудом, будто у нее отказывают ноги. Пока она стояла, к слову, под руку её все время придерживал муж.

В целом, вид разбитой болезнью Пугачевой ошарашил общественность. Очевидцы, сидевшие неподалеку, также поделились в Сети, что с трудом смогли узнать Примадонну. А некоторые, в том числе и Сергей Соседов, даже отметили, что на спине у легендарной певицы образовался горб, из-за которого Алла Пугачева "все время смотрит в пол".

* – объявлен иноагентом по решению Минюста РФ.

24 февраля 2023, 14:08
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Возраст – не приговор: самые модные российские звезды старше 50 лет

По теме

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Костер развести": наследие Чуриковой спровоцировало кровавую схватку

Инна Чурикова посмертно угодила в скандал.

"После такого только цистит": показавшую округлившийся живот Бузову отправили к врачу

Певица обнаружилась в необычном месте.

Вскрыли глаз: перекошенная после операции Муцениеце истошно завизжала

Агата Муцениеце вышла на свет.

“Справил нужду”: отчаявшаяся после развода Чехова готова многое проглотить

Анфиса Чехова вынуждена была изменить точку зрения.

"Здесь кормушка": сбежавшая из России лицемерная Бородина продалась с потрохами

Ксению Бородину макнули лицом в грязь.

Выбор читателей

23/02Чтв"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым 23/02ЧтвНежатся на солнышке: Скрытный Дмитрий Борисов показал своих малышей 22/02СрдПоказала, что носила под одеждой: Обвиненная в фальшивой беременности Орлова наконец-то раскрыла правду 23/02ЧтвПоторопился: сбежавший в Америку внук Пугачевой бросился россиянам в ноги 22/02СрдНе переживет: врач о последней капле для перенесшего два инсульта Костомарова 23/02Чтв"Горечь и разочарование": Газманов высказался о подлом поступке израильтянки Пугачевой