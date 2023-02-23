"Отсутствует понятие уважение": зазнавшуюся Пугачеву швырнули оземь

Алле Пугачевой досталось.

В то время, пока Настасья Самбурская продолжает сниматься в кино, ее экс-коллега по сериалу "Универ", исполнявший роль Гоши в первом сезоне сериала, от мира кино давно отошел. Алексей Гаврилов 8 лет назад даже сбежал в Азию, чтобы забыть о своем персонаже.

Вернулся он не так давно и сразу же встретился с журналистами Пятого канала, с которыми поговорил о Родине и тех звездах, что покинули пределы родной страны.

"В шоу-бизнесе, в культуре отсутствует понятие уважение, там в целом уважение к истории страны, к корням", – поделился своим мнением звезда "Универа".

В продолжение этой темы он задумался об Алле Пугачевой и ее заслугах перед страной. Успех певицы, по мнению актера, обусловлен тем, что у нее была аудитория, для которой можно было и петь, и вдохновляться ею для написания новых хитов. И если бы не население СССР и России, то и настолько грандиозного успеха Пугачева бы не добилась.

"Страна — и во времена СССР, и во времена России дала больше, чем Алла Борисовна дала стране", – приземлил Алексей Гаврилов Примадонну.

Иными словами, зазнавшуюся Пугачеву швырнули оземь. Сбросили ее с пьедестала, на который ее столько лет ставили преданные фанаты. Впрочем, и не только они: даже Лайма Вайкуле однажды заявила, что Алла Пугачева "содержала весь Советский Союз".