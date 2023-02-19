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Срочно: многодетной жене Тарасова рассекло руку пополам

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Раскаленный прибор изуродовал Анастасию Костенко.

Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Тарасов нашел счастье с третьей женой, которая подарила ему троих детей. Сперва казалось, что в семье царит настоящая идиллия, а супруга спортсмена Анастасия Костенко не знает беды страшнее, чем токсикоз.

Однако красивую картинку, которую транслировала пара в соцсетях, омрачила неожиданная травма. Электрическая плойка для волос прижгла нежную кожу многодетной матери и визуально рассекла ее руку пополам.

В итоге Анастасия Костенко заработала огромный шрам и болезненные ожоги. Для нее, как модели, это настоящая трагедия. Жена Дмитрия Тарасова надеется исправить изъян, но делать это нужно срочно, пока не образовались рубцы. Критичность ситуации звезда продемонстрировала на фото.

Фото: соцсети Анастасии Костенко

"Ребята, посоветуйте, пожалуйста, крем/мазь", — попросила Анастасия Костенко у подписчиков в социальной сети.

Некоторые решили, что возлюбленная Дмитрия Тарасова всего лишь давит на жалость и давно обратилась за помощью к медицинским специалистам. В то же время преданные фанаты бросились раздавать Анастасии Костенко рекомендации.

Очевидно, ничего ужасного со звездой не случилось, поскольку она продолжила общение с поклонниками на отвлеченные темы. Дмитрий Тарасов, будто нарочно, уехал в загадочном направлении вместе с чемоданом. А ведь мог бы и позаботиться о травмированной жене, взяв на себя часть домашних дел.

19 февраля 2023, 16:16
Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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