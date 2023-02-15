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Среда 15 февраля

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Всего добьюсь без тебя: гордый сын не хочет ассоциаций с арестованной заочно Агурбаш

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Наследник идет своей дорогой

У певицы Анжелики Агурбаш от трех браков есть два сына и дочь. О судьбе наследников она рассказала в эксклюзивном интервью "Дни.ру" на гала-ужине музыкальной премии "Виктория".

Анастасу – младшему сыну артистки – 18 лет. "Полгода назад он меня очень удивил, – признается Анжелика. – Прежде занимался живописью, графикой, учился в архитектурном колледже, а теперь вдруг ушел в рок-музыку. И у него сумасшедшие амбиции!"

По словам Агурбаш, сын играет на акустической гитаре, сам пишет тексты песен. При этом о совместном творчестве и речи быть не может. "Он категорически не хочет, чтобы кто-то ассоциировал его с мамой, с именем Анжелики Агурбаш, – заметила исполнительница. – Просто не хочет, чтобы шлейф моей истории, моей судьбы его как-то касался. Сын хочет всего достичь сам".

"Дети думают, что мое громкое имя им по жизни мешает, – заявила артистка. – Ведь каждому из них хотелось быть "чистыми" в своем творчестве, без сравнения со мной. Потому что критики, продюсеры и зрители часто бывают жестоки в оценках. Именно поэтому детей нет в моих соцсетях, в моем публичном пространстве – выходят со мной куда-то крайне редко. Они идут своими дорогами".

Напомним, в последние время имя Агурбаш часто упоминалось в скандальной хронике. В частности, генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против проживающей в России певицы и потребовала выдать ее для ареста. Якобы звезда размещала в социальных сетях публикации, "направленные на возбуждение социальной вражды" против белорусских силовиков, чиновников и "представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь". В Синеокой певицу заочно арестовали и объявили в розыск. Там ей грозит до 12 лет лишения свободы.

15 февраля 2023, 20:40
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Разведенная Агурбаш развлекалась в День семьи

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